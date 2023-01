Abertas inscrições para Processo Seletivo da Saneago

A Saneago divulgou, na última semana, a realização de Processo Seletivo Simplificado para a contratação temporária de Analista de Avaliação e/ou Alienação Patrimonial Imobiliária. Foram disponibilizadas cinco vagas, para lotação em Goiânia, com remuneração de R$ 9 mil mensais e carga horária de 40 horas semanais.

As inscrições são gratuitas e deverão ser realizadas por e-mail, com envio da documentação descrita no edital, no período de 3 a 9 de janeiro de 2023. São requisitos para investidura no cargo o nível superior completo, com registro no órgão de classe, e experiência em Avaliação e/ou Alienação Patrimonial Imobiliária.

A seleção dos candidatos ocorrerá em três fases, incluindo Análise Curricular, Entrevista e Avaliação Médica e Psicológica. O processo seletivo se justifica pelo acumulo de áreas a serem avaliadas de forma rápida e eficiente dentro da Companhia, para a construção de barragens e para o cumprimento de contratos de programa com os municípios atendidos.

Para mais informações, os interessados devem acessar a aba Concursos, no site da Saneago, onde poderão conferir o edital completo e seus anexos.