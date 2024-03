Alisson Borges renuncia à presidência da Comurg

Alvo da operação da Polícia Civil que cumpriu 32 mandados de busca e apreensão hoje, alguns deles em quatro órgãos municipais, Alisson Borges comunicou no início da noite que deixa a presidência da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg). Ele divulgou nota, por meio da assessoria de comunicação da companhia. No final da manhã, em entrevista coletiva, o prefeito Rogério Cruz havia anunciado a intenção de trocar toda a diretoria da companhia e que havia determinado que o conselho diretor da empresa se reunisse para avaliar o pedido.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, os policiais da Delegacia Estadual de Combate à Corrupção (Deccor) encontraram R$ 431 mil na casa de Alisson. A operação teve como alvos também a Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma), a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) e a Secretaria de Administração (Semad). Na casa do presidente da Amma, Luan Alves, foram apreendidos aproximadamente R$ 50 mil em espécie, além de armas.

Na nota, Alisson Borges disse que antecipou a saída da Comurg, a cuja presidência renunciaria para concorrer a uma vaga de vereador em Goiânia.

Veja a íntegra da nota:

A Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) informa que colabora com as investigações da Polícia Civil e contribui com o acesso das equipes da polícia a todos os documentos necessários.

Informa ainda que o presidente Alisson Borges possui pretensão político eleitoral no ano de 2024, razão pela qual já teria que se descompatibilizar do cargo até o dia 6 de abril, sendo assim resolveu antecipar sua saída, apresentando nesta data ao Prefeito Rogério Cruz, seu pedido de renúncia do cargo.