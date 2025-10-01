Ancelotti divulga convocação da seleção brasileira para amistosos

O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, convocou nesta quarta-feira (1) os 26 jogadores que defenderão o Brasil nos amistosos da Data Fifa de outubro contra a Coreia do Sul e o Japão. As partidas serão realizadas nos dias 10 e 14 de outubro, em Seul e Tóquio, respectivamente. O destaque ficou para o retorno dos atacantes Rodrygo e Vinicius Júnior, ambos do Real Madrid.

Retornos importantes

Vinicius Júnior não esteve presente na última lista por opção de Ancelotti, já que teria de cumprir suspensão em uma das partidas. Rodrygo, por sua vez, foi convocado pela primeira vez por seu ex-comandante no Real Madrid. “Rodrygo é um jogador muito importante para a seleção. Ele tem características técnicas muito importantes e pode jogar em todas as posições [do ataque]. Ajudará muito”, disse o técnico italiano.

Planejamento futuro

Após os compromissos contra os asiáticos, o Brasil deve enfrentar seleções da África na Data Fifa de novembro e equipes da Europa em março. “Acredito que estamos fazendo um planejamento muito bom para a Copa do Mundo. É jogar contra um time asiático nessa Data Fifa, depois medir forças com africanos e, posteriormente, enfrentar europeus. Acredito que é um bom planejamento para o melhor campeonato do mundo”, afirmou Ancelotti.

Convocados:

Goleiros: Bento (Al-Nassr), Ederson (Fenerbahçe) e Hugo Souza (Corinthians).

Defensores: Caio Henrique (Monaco), Carlos Augusto (Internazionale), Douglas Santos (Zenit), Militão (Real Madrid), Fabricio Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Beraldo (PSG), Vanderson (Monaco) e Wesley (Roma).

Meio-campistas: André (Wolverhampton), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), João Gomes (Wolverhampton), Joelinton (Newcastle) e Paquetá (West Ham).

Atacantes: Estêvão (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Jesus (Nottingham Forest), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid) e Vinicius Júnior (Real Madrid).

