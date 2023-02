Aparecida realiza testagem gratuita para diagnóstico de Infecções Sexualmente Transmissíveis

Para ampliar os diagnósticos e conscientizar as pessoas a se prevenir contra as infecções sexualmente transmissíveis (IST’s), sobretudo durante o Carnaval, o ônibus do Centro de Testagem e Aconselhamento Itinerante (CTA) da Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida (SMS) está realizando testes rápidos para o diagnóstico de aids, sífilis e hepatites B e C. Na mobilização também estão sendo distribuídos preservativos femininos e masculinos, gel lubrificante e folders educativos para a população.

A testagem gratuita é realizada desde hoje, 6, até a próxima quinta-feira, 9 de fevereiro, na região dos motéis, próxima à BR 153. O micro-ônibus adaptado, que sedia ações de saúde em Aparecida desde 2017, ficará estacionado próximo ao Roma Show, no setor Nossa Sra. de Lourdes, nesta quarta-feira, 8, no período vespertino, e na quinta durante todo o dia.

O público-alvo da mobilização é o dos profissionais do sexo e seus clientes, bem como os trabalhadores dos estabelecimentos da região, mas a ação é aberta para toda a população. Basta chegar no ônibus e solicitar a testagem aos profissionais da SMS. Em caso de resultados positivos para alguma doença, os pacientes serão orientados e encaminhados para o tratamento adequado para cada situação.

Referência nacional

A superintendente de Vigilância em Saúde; Daniela Fabiana Ribeiro, reforça a importância da atividade e lembra que Aparecida tem se destacado nacionalmente no enfrentamento às IST’s: “Trabalhamos o ano inteiro com ações preventivas e de testagem para reduzir a incidência dessas doenças que podem deixar sequelas e até levar à morte pessoas de todas as idades. No último 7 de dezembro Aparecida recebeu, do Ministério da Saúde (MS), o Selo Prata de Boas Práticas Rumo à Eliminação da Transmissão Vertical de Sífilis. A certificação segue critérios das Organizações Mundial de Saúde (OMS) e Pan-Americana de Saúde (Opas).”

Prevenção e cuidado

A coordenadora do Programa de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s)/Aids e Hepatites Virais, Daniele de Oliveira Prates, enfatiza que, “além das ações pontuais do micro-ônibus do CTA, que é uma estratégia de ampliação do atendimento para a população em situação de vulnerabilidade ou de difícil acesso à prevenção, em Aparecida há testagem gratuita em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e no Centro de Especialidades. Os testes permitem a detecção de sífilis, HIV e hepatites B e C. Os exames são realizados, analisados e interpretados em meia hora.”

A ação desta semana na região dos motéis tem o suporte das equipes multiprofissionais da coordenação de Saúde Mental que atuam no Consultório na Rua, dispositivo itinerante que presta serviços de Atenção Básica à Saúde para pessoas que vivem nas ruas da cidade.

CTA Itinerante

O veículo do CTA Itinerante é adaptado para a realização de atendimentos individuais e possui três consultórios para realização dos testes, orientações e encaminhamentos.