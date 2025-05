Após quase 30 anos foragido, homem que matou ex-companheira é preso em Cristalina

A Polícia Civil de Goiás prendeu, neste domingo (25), um homem condenado por homicídio qualificado consumado contra a ex-companheira, crime cometido há quase três décadas. A prisão foi realizada pelo Grupo Especial de Investigações Criminais (Geic) de Cristalina, pertencente à 5ª Delegacia Regional de Polícia (DRP).

O crime aconteceu em 4 de junho de 1997, na cidade de Silvânia. Na ocasião, o homem disparou três vezes contra a ex-companheira por não aceitar o fim do relacionamento. Ele chegou a ser preso preventivamente, mas conseguiu fugir da cadeia e desde então estava foragido.

O Tribunal do Júri de Silvânia reconheceu o acusado como autor do crime e o condenou a 18 anos de reclusão. Para escapar da polícia, o homem assumiu uma nova identidade e passou a viver na zona rural de Cristalina, onde permaneceu escondido por quase 30 anos.

Durante a abordagem da equipe do Geic, o foragido apresentou um documento de identidade falso. Além do cumprimento do mandado de prisão pelo homicídio, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo uso de documento falso.

