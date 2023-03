Assassinatos caem 5% em Goiás em 2022

O número de assassinatos em Goiás caiu, em 2022, cinco vezes mais que a média nacional. Dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP-GO) indicam que foram registradas 1232 mortes violentas no ano, frente a 1299 registros em 2021, o equivalente a uma redução de 5%. No país, a queda foi menor: 1%, já que o número saiu de 41,2 mil para 40,8 mil registros. As informações embasaram o Monitor da Violência, levantamento da Universidade de São Paulo em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o portal de notícias G1, divulgado nesta semana.

De acordo com o Monitor, Goiás possui taxa de 17,1 homicídios por 100 mil habitantes, a sexta menor do país. Pernambuco possui a taxa mais elevada (35,3) e São Paulo a mais baixa (7,1). “Essas estatísticas podem ser comprovadas por qualquer cidadão, que tem a garantia de poder viver em paz”, afirmou o governador Ronaldo Caiado sobre o resultado. O chefe do Executivo relaciona a queda à atuação integrada das polícias no combate a crimes como tráfico de drogas e roubo, que são motivação frequente para assassinatos.

Das 1232 mortes violentas registradas em Goiás no ano de 2022, houve 1174 homicídios dolosos (quando há intenção de matar), 31 latrocínios (roubo seguido de morte) e 27 lesões seguidas de morte. Em 2021, houve 1242 homicídios dolosos, 34 latrocínios e 23 lesões seguidas de morte. Esses dados são do Sistema de Registro de Atendimento Integrado (RAI), utilizado por todas as forças de segurança. “E se levarmos em conta o início da gestão Caiado, houve redução de 44% nos homicídios dolosos”, complementou o secretário de Segurança Pública, Renato Brum.

Histórico

O estado de Goiás registrou queda expressiva em todos os crimes violentos letais intencionais, entre os anos de 2018 e 2022. Além da redução de 44,5% na quantidade de homicídios dolosos, no caso dos latrocínios o número caiu 70,5% nos últimos quatro anos – foram 105 casos em 2018 e 31 em 2022. Os crimes de lesão seguida de morte reduziram 55,7%, caindo de 61 para 27. Dos 246 municípios goianos, 74 não registraram nenhum homicídio em 2022.