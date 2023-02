Assembleia instala sua 20ª Legislatura

A solenidade de instalação da 20ª Legislatura foi realizada nesta quarta-feira, 15, diretamente do Plenário Iris Rezende, no Palácio Maguito Vilela. Sob a direção do presidente Bruno Peixoto (UB), a mesa solene contou com a presença das seguintes autoridades: o secretário-chefe da Governadoria, Adriano Rocha Lima, representando o governador Ronaldo Caiado (UB); o secretário particular e chefe de gabinete, José Alves Firmino, representante do prefeito de Goiânia, Rogério Cruz; o procurador-geral de Justiça, Aylton Flávio Vecchi; e o chefe de gabinete, Jorge Luiz Ramos Caiado, representante do secretário de Estado da Casa Civil, Jorge Luis Pinchemel.

Representando a oposição, o deputado Paulo Cezar Martins (PL) abriu os discursos da tarde, destacando os princípios que considera norteadores da bancada. O parlamentar ressaltou a importância da pluralidade de pensamentos. “Quem pensa diferente de mim não é meu inimigo, mas sim meu parceiro. E quem ganha com essa civilidade? O povo goiano! ”, afirmou.

Em seguida, foi a vez do deputado Amilton Filho (MDB) fazer seu pronunciamento em nome da bancada de situação. Ele destacou os compromissos do Executivo com a área social e combate à fome, apontando a entrega de mais de 1,2 milhão de cestas básicas e enaltecendo programas como o Mães de Goiás, o Aluguel Social e o Nordeste Solidário. Amilton repercutiu também os avanços de Goiás no ensino público.

Discursando em nome do governador, o deputado Wilde Cambão (PSD), líder do governo na Alego, ressaltou a importância das diferenças de perspectivas para a construção de um Parlamento forte, e afirmou que as diversas ideologias políticas devem ter sempre como horizonte comum o bem da coletividade.

Como principal interlocutor dos Poderes Legislativo e Executivo, Cambão lembrou que a meta do governador Ronaldo Caiado, neste novo mandato, será a erradicação da fome no estado. E terminou enaltecendo pontos que considera fortes na atual gestão governamental. “Costumo dizer que as grandes obras, a ação social, os projetos são muito importantes. Mas o grande legado é o da honestidade”, ponderou.

A solenidade desta tarde marcou o retorno dos trabalhos parlamentares, na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), e, com isso, a volta das atividades ordinárias em plenário. Durante a solenidade, o Governo do Estado encaminhou à Casa o Plano de Metas para 2023.

Plano de Metas

O secretário-geral da Governadoria, Adriano da Rocha Lima, foi o encarregado de entregar relatório sobre as atividades do Executivo ao longo dos últimos quatro anos e o Plano de Metas para 2023. Ao cumprir o protocolo, o chefe da pasta fez um discurso onde resumiu os principais pontos do documento.

Um dos programas citados por Adriano é o Goiás da Saúde Integral. Segundo ele, o Governo investiu com intensidade em Saúde, colocando o estado em destaque nessa área no cenário nacional. Uma das estratégias foi a descentralização do atendimento, mesmo em áreas mais complexas. Citou como exemplo o hospital de Uruaçu, que hoje é um centro de referência oncológica no Estado de Goiás, além de seis policlínicas espalhadas por diversas regiões.

O secretário comentou também sobre o recente lançamento da construção do Hospital do Câncer, cuja primeira etapa, a pediátrica, ficará pronta no ano que vem. Segundo ele, esta unidade terá capacidade de atender até 25 milhões de pacientes, absorvendo demandas, inclusive, de outros estados vizinhos.

Adriano apontou, ainda, o programa Goiás na Educação Plena e destacou a importância de investimentos na área para o alcance da mobilidade social. “Mas isso não se constrói de uma hora para outra, os resultados vêm a longo prazo”, arrematou.