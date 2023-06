Audiência pública sobre o “Novo Ensino Médio” acontece na próxima segunda-feira

Nesta segunda-feira, 05, a deputada Bia de Lima (PT), que também é presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), estará realizando uma audiência pública com o tema “Democratizando o novo Ensino Médio”. O objetivo dessa reunião é discutir os desafios e possíveis soluções para garantir o acesso à educação pública, de forma inclusiva e com qualidade. O evento ocorrerá no auditório 2 da Casa, a partir das 14h.

A deputada é defensora de um ensino médio universal, e apoia propostas e oportunidades que não prejudiquem os estudantes nem acelerem o ritmo de ensino. Ela enfatiza a importância de um ensino médio que realmente prepare e permita que os estudantes ingressem no ensino superior, respeitando e preservando suas escolhas, mas com investimentos e ensino de qualidade.

Diversos convidados foram chamados para participar dessa audiência e debater o assunto. Entre eles estão a deputada federal Delegada Adriana Accorsi (PT), o presidente do Conselho Estadual de Educação, Flávio Roberto de Castro, o mestre em Educação e professor Carlos Abicalil, a secretária de Assuntos Educacionais da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Guelda Andrade, o presidente da União dos Dirigentes Municipais de Educação de Goiás, Miguel Rodrigues Ribeiro, o presidente da Associação Nacional de Política e Administração da Educação, Luiz Fernandes Dourado, o presidente da União Estadual dos Estudantes de Goiás, Ranilson Ferreira Paiva Júnior, o vice-presidente da União Brasileira dos Estudantes, Wanderson Marques, o presidente da Central dos Trabalhadores Brasileiros (CTB) e também presidente do Sindicato dos Professores no Estado de Goiás (Sinpro), Railton Souza, e a secretária Nacional da Juventude do PT, Nádia Garcia.