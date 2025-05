Bombeiros localizam corpo de homem desaparecido no Rio Pilões

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), por meio da 19ª Companhia Independente Bombeiro Militar (CIBM) de São Luís de Montes Belos, localizou na tarde de ontem, dia 2, o corpo de um homem que estava desaparecido no Rio Pilões, próximo ao Condomínio de Chácaras Aldeia dos Pilões.

A vítima havia saído para colocar uma rede de pesca no rio por volta das 17h do dia anterior (1º) e não retornou para casa. O acionamento dos bombeiros, via 193, ocorreu na manhã de ontem (02/05), às 08h10min.

Imediatamente, a primeira guarnição da 19ª CIBM iniciou as buscas nas proximidades de onde a vítima foi vista pela última vez, sendo a primeira resposta até a chegada da equipe náutica.

Ao chegar no local, iniciaram-se de imediato os mergulhos, que lograram êxito, e por volta das 17h40min o corpo foi encontrado com o apoio de familiares e amigos que também realizavam buscas com canoas. Após a localização, o corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos cabíveis.

