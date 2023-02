Caiado discute ampliação do comércio com embaixadores asiáticos

O fortalecimento do comércio entre Goiás e nações estrangeiras pautou o encontro entre o governador Ronaldo Caiado e membros da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean) naúltima sexta-feira, 10, no Palácio das Esmeraldas. “Nossa preocupação é, cada vez mais, ampliar de forma sólida o comércio com vocês”, declarou o governador em reunião com embaixadores de sete países: Indonésia, Malásia, Filipinas, Cingapura, Tailândia, Vietnã e Mianmar.

“Somos privilegiados de forma geográfica. Um Estado que tem capacidade enorme, que aliada à tecnologia e pesquisa, tem alta produtividade por hectare”, explicou o governador sobre as características do setor em Goiás. Ele pontuou ainda o respeito ao meio ambiente e o cuidado com a qualidade do produto. “Do ponto de vista sanitário, garanto que somos extremamente exigentes para que todos que adquirirem nossos produtos, tenham certeza e garantia do que entregamos”, acrescentou.

A Asean representou 8,78% das exportações e 5,52% das importações de Goiás no ano passado e o interesse da entidade, segundo o presidente, embaixador interino de Cingapura, Desmond Êndjí, é aumentar os números. “O Brasil está se aproximando cada vez mais dos países da Asean. Isso dá muitas oportunidades. Como um grande produtor de alimentos, Goiás certamente está em uma posição muito privilegiada para se beneficiar dessa parceria”, afirmou.

Relações comerciais

Somente no ano passado, Goiás exportou US$ 1,23 bilhão para os países da Asean e importou US$ 331,35 milhões. O saldo comercial ficou positivo em US$ 900,31 milhões. O volume de exportações em 2022 subiu 83% em relação a 2021. Já as importações cresceram 15% na comparação com o ano anterior. O saldo da balança comercial Goiás/Asean subiu 133% em 2022. Em 2021, o superávit foi de US$ 385,8 milhões.

De acordo com o assessor de assuntos internacionais do Governo de Goiás, Giordano de Souza, a visita dos membros da Asean também serviu para apresentar outras possibilidades fora da pauta agrícola. “Há um interesse em cooperação nas áreas de cultura, educação e tecnologia, no intuito de superar problemas sociais para ampliação da cidadania”, sublinhou.

Além dos embaixadores, participaram do evento os secretários de Estado, Adriano da Rocha Lima (SGG) e Joel de Sant’Anna Braga Filho (SIC).