Caiado e Daniel Vilela são empossados governador e vice de Goiás

O governador reeleito do estado de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), foi empossado, de forma remota, diante de um plenário repleto de autoridades e convidados. A cerimônia também empossou o vice-governador de Goiás, Daniel Vilela (MDB), que está presente na solenidade que ocorre na sede do Poder Legislativo goiano, a qual leva o nome do seu pai, Maguito Vilela. A solenidade, que está sendo realizada no plenário Iris Rezende, na noite deste domingo, 1º, tem os trabalhos conduzidos pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Lissauer Vieira (PSD).

“Declaro empossado, para o período de 1º de janeiro de 2023 a 5 de janeiro de 2027, no cargo de governador do estado de Goiás, o senhor Ronaldo Ramos Caiado”, anunciou Lissauer Vieira. Em seguida, o deputado Álvaro Guimarães (UB) procedeu à leitura do Termo de Posse, assinado pelo presidente do Legislativo e pelo representante reeleito do Executivo. O deputado Virmondes Cruvinel (UB) foi encarregado de se se deslocar até a cidade de São Paulo para colher a assinatura de Ronaldo Caiado no termo de posse.

Logo que findou o ato da posse do governador, iniciou-se mesmo rito para empossar o vice-governador do estado, Daniel Vilela. Da mesma forma, o ex-deputado e agora vice-governador proferiu o compromisso de posse e, juntamente com o presidente da Casa, assinou o Termo de Posse, que oficializa o cargo.

Como determina o art. 33 da Constituição do Estado de Goiás, ambos tiveram de pronunciar as seguintes palavras: “Prometo manter, defender e cumprir a Constituição da República e a do Estado, observar as leis, promover o bem geral e sustentar a integridade do estado de Goiás”.

Após o ato, o deputado Antônio Gomide (PT) discursou em nome da oposição. Em seguida, foi a vez do líder do Governo na Alego, deputado Bruno Peixoto (UB), falar pela situação. Neste momento, Ronaldo Caiado faz o seu pronunciamento.

A cerimônia de posse está sendo transmitida pela TV Alego (canais 3.2 da TV aberta, 8 da NET Claro e 7 da Gigabyte Telecom), pelo site oficial do Parlamento estadual e, ainda, pelo canal do Youtube.

Autoridades presentes

Logo após a abertura da solenidade de posse, o presidente Lissauer Vieira cumprimentou Caiado, a esposa dele, Gracinha Caiado; o vice-governador eleito, Daniel Vilela, e a esposa dele, Iara Vilela. Vale lembrar que o governador está participando do evento, de forma remota, no apartamento de uma das filhas dele, na cidade de São Paulo (SP), onde permanece em recuperação de uma cirurgia cardíaca. Ele está atendendo à recomendação da sua equipe médica, comandada pela cardiologista Ludhmila Hajjar.

Em seguida, o presidente da Alego estendeu os cumprimentos às autoridades presentes. Dentre elas, o corregedor-geral da Justiça, desembargador Nicomedes Domingos Borges, representante do presidente do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), desembargador Carlos Alberto França; o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos); e a primeira-dama da Capital, Thelma Cruz.

Também foram mencionadas as seguintes autoridades: o procurador-geral de Justiça, Aylton Flávio Vechi; o defensor público-geral do Estado, Tiago Gregório Fernandes; o presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO), conselheiro Saulo Marques Mesquita; o presidente do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), conselheiro Joaquim de Castro; e o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO), Itaney Campos.

E, ainda: a reitora da Universidade Federal de Goiás (UFG), Angelita Pereira de Lima; o presidente da Associação Goiana de Municípios (AGM) e prefeito de Goianira, Carlos Alberto Andrade; o presidente da Federação Goiana de Municípios (FGM) e prefeito de Campos Verdes, Haroldo Naves; o presidente da Federação do Comércio do Estado de Goiás (Fecomércio) e representante do Fórum Empresarial, Marcelo Baiocchi; e o deputado federal Célio Silveira (MDB).

O presidente da Alego também cumprimentou familiares do governador Ronaldo Caiado, Ana Vitória, Marcela e Maria Clara (filhas) e Alexandre (genro), os quais acompanham a solenidade do lado dele, de forma remota, em São Paulo. Também foram cumprimentados os familiares do vice-governador Daniel Vilela, Maria Laura e Frederico Neto (filhos), Sandra Regina Carvalho (mãe) e Tayrone de Melo (esposo dela) e a irmã Vanessa Vilela, que estão presentes no plenário Iris Rezende.