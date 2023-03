Caiado empossa três novos titulares da equipe de governo

Em mais uma etapa de renovação na equipe de primeiro escalão, o governador Ronaldo Caiado empossou, nesta segunda-feira (06/03), novos titulares no Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) e nas secretarias de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e do Entorno do Distrito Federal (SEDF). “Chegam não só com a responsabilidade de mostrar mais serviço, mas numa situação desafiadora àqueles que já estão nos cargos, para que a gente trabalhe cada vez mais e com responsabilidade ainda maior neste segundo mandato”, disse o chefe do Executivo goiano sobre os auxiliares.

O governador, que na solenidade realizada no Auditório Mauro Borges, no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia, estava acompanhado da primeira-dama Gracinha Caiado, destacou o perfil técnico dos novos membros de governo e garantiu que são nomeações que vêm para agregar a missão dessa gestão, que é cuidar de todos os goianos. “O governador cobra de seus auxiliares o cumprimento dos projetos prometidos na campanha. Foram confiados a vocês os projetos importantes que irão atender os goianos”, declarou o vice-governador Daniel Vilela aos empossados.

Já o ex-deputado federal Delegado Waldir assume o Detran-GO. O novo presidente citou duas missões como essenciais: “Reduzir o número de acidentes e trazer resultados, doa a quem doer”. Também lembrou que o órgão está presente na vida de todo cidadão, e que por isso sua gestão será de portas abertas. “O Detran tem presidente, tem quem comanda, tem disciplina. Não estará mais presente nas páginas policiais, esse é meu compromisso”, ressaltou, fazendo alusão à situação que o órgão enfrentou em gestões anteriores.

O engenheiro mecatrônico José Frederico Lyra Netto é o novo secretário da Secti. Durante discurso, lembrou que Caiado é o governador “que mais se aproximou e cuidou da ciência”. Por isso, “vou poder fazer política pública com base na ciência e para a ciência. E não farei partindo do zero, mas de grandes avanços”, disse, em referência ao trabalho desenvolvido nos últimos quatro anos. “A inovação tem de ser feita para resolver os problemas reais das pessoas”, pontuou o novo secretário.

A recém-criada SEDF será chefiada pela cientista política Maria Caroline Fleury de Lima. Na posse, ela garantiu buscar identidade à região do Entorno e celeridade na solução de problemas, como o impasse sobre o preço das tarifas do transporte público. “O que se espera dessa nova secretaria é que faça as pontes do diálogo transversal entre todos os órgãos federais, estaduais e municipais na busca do que for melhor, especialmente para o cidadão goianoa”, disse a titular. Presente na solenidade, a ex-ministra da Secretaria de Governo da Presidência da República Flávia Arruda pediu que os parlamentares goianos deem suporte para o fortalecimento da nova pasta.

Perfis

A titular da SEDF, Maria Caroline Fleury de Lima, é formada em Ciências Políticas pela Universidade de Brasília (UnB), foi secretária especial de Assuntos Parlamentares da Secretaria de Governo da Presidência da República, entre 2021 e 2022.

O novo presidente do Detran, Delegado Waldir, é formado em direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) e pós-graduado em Direito Penal, Processo Penal e Gerenciamento de Segurança Pública. Concursado pela Polícia Civil do Estado de Goiás, Waldir Soares foi deputado federal por dois mandatos.

Já José Frederico Lyra Netto, da Secti, é engenheiro mecatrônico pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), mestre em Políticas Públicas por Harvard e executivo de Integridade e Valores em Governo por Oxford.