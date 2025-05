Caiado recebe João Vitor para tratar de políticas públicas

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, recebeu nesta semana, no Palácio das Esmeraldas, o jovem ativista João Vitor de Paiva para uma reunião sobre políticas públicas voltadas à inclusão de pessoas com deficiência. Durante o encontro, foram discutidas ações de combate ao preconceito, valorização da diversidade e incentivo à educação e ao mercado de trabalho para pessoas com deficiência (PcD) no Estado.

Durante o encontro, João Vitor reforçou a importância da escuta ativa das pessoas com deficiência na formulação de políticas públicas e sugeriu o fortalecimento de programas de inclusão nos espaços educacionais, culturais e profissionais. O governador, por sua vez, elogiou o engajamento do jovem e destacou a relevância da pauta trazida por João Vitor e reforçou o compromisso do governo de Goiás em seguir construindo políticas públicas que promovam a inclusão e o respeito às pessoas com deficiência.

Goiano, João Vitor é um dos cinco Jovens Líderes do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) no Brasil e integra uma seleta rede global com apenas 100 representantes escolhidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) em todo o mundo. Com síndrome de Down, ele se tornou referência nacional ao transformar sua trajetória pessoal em uma potente ferramenta de conscientização por meio de palestras, rodas de conversa e campanhas que dialogam diretamente com a sociedade. No ano passado, foi o vencedor do Prêmio Ibest, na categoria Diversidade e Inclusão.

O encontro marca mais um passo na atuação de João Vitor como influenciador e defensor de direitos, fortalecendo sua missão de promover uma sociedade mais justa, acessível e acolhedora para todos.

HC-UFG realiza mutirão de exames de imagem neste sábado (24)