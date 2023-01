Caiado reforça compromisso de combater pobreza e fortalecer a educação no Estado

O governador Ronaldo Caiado (UB) foi empossado neste domingo, 1°, para seu segundo mandato à frente do Executivo goiano, em solenidade realizada na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego), em Goiânia. Em repouso relativo, em São Paulo, por recomendação médica após passar por uma cirurgia de revascularização do miocárdio, no último dia 8 de dezembro, Caiado participou da cerimônia de forma remota e reiterou o compromisso de trabalhar para a parcela mais vulnerável da população e de fortalecer a emancipação social.

“Estou aqui hoje unicamente pelo desejo da população e pela importância da democracia, a quem reafirmo meu compromisso. Estou aqui hoje muito mais comprometido com Goiás do que estava em 1º de janeiro de 2019. Estou aqui hoje para seguir com o compromisso popular de romper o ciclo da pobreza e fazer um Estado que se fortaleça pela educação”, ressaltou em discurso.

A sessão solene marcou o início da nova gestão, que segue até 5 de janeiro de 2027, nova data estabelecida, após emenda à constituição, para posse dos governadores. Neste domingo, Caiado estava acompanhado da primeira-dama do Estado, presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais (GPS), Gracinha Caiado; de suas filhas Anna Vitória e Marcela, que juntas entregaram a faixa governamental ao pai.

“Esperem o esforço diário com a construção de soluções, e não com a construção de muros. De mim, esperem pontes para atravessar”, afirmou. Com oito mandatos em sua carreira, entre Câmara dos Deputados, Senado Federal e Palácio das Esmeraldas, Caiado garantiu 51,81% dos votos válidos e reeleição em primeiro turno, fato inédito na história das disputas pelo governo do Estado de Goiás.

Pactuado com a proteção aos mais vulneráveis, o novo mandato trilhará um caminho de emancipação. “A cidadania verdadeira deve ser conhecida desde o primeiro dia de vida. Mas cidadania é autonomia, é independência, jamais será herdar um cartão de transferência de renda”, ressaltou o governador. “A herança que nosso governo quer deixar é a aprendizagem, vagas de emprego, cursos profissionalizantes e acesso ao nível superior”, sublinhou.

“Governar é unir esforços. É a união, independente de posicionamentos políticos, que pode e vai levar Goiás a avançar ainda mais”, pontuou Caiado ao afirmar que vai fortalecer a conduta de diálogo com prefeitos, estados e governo federal, em especial na área social, em que pretende atuar de forma complementar. Para o governador, o Estado é modelo a ser seguido na política de assistência às pessoas em vulnerabilidade. Atualmente o Programa Para Ter Onde Morar – Aluguel Social contempla 38 mil famílias e o Mães de Goiás tem 110 mil beneficiárias.

Caiado situou o atual momento que Goiás vive e projetou os próximos passos para os quatro anos que terá à frente do Executivo estadual. “O principal desafio é fazer de Goiás o melhor lugar possível para se viver, para trabalhar, educar os filhos e construir o futuro das famílias”, defendeu. Outro compromisso é minar ainda mais a criminalidade e melhorar a aprendizagem na educação. Para tanto anunciou que vai criar um prêmio para alunos com boas notas em matemática e português.

No planejamento, o governador destacou ainda a construção do Hospital do Câncer, aplicação do Fundo de Infraestrutura e metas para ações sociais. “É fundamental estabelecer metas sociais, educacionais e de diminuição progressiva da desigualdade para Goiás ter a certeza de que seu futuro será próspero. As famílias devem acreditar que são protagonistas na mudança que tanto querem”, ressaltou.

Reconhecido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) como vitorioso no pleito realizado no último dia 2 de outubro, Caiado, de 73 anos, natural de Anápolis e médico ortopedista, foi diplomado governador reeleito em 19 de dezembro também remotamente. Ao usar a palavra, o governador agradeceu à equipe médica e aos goianos pelas orações que recebeu em função do seu quadro atual de saúde. “Estou me recuperando bem e em breve estarei no batente do dia a dia”, acrescentou.

Retrospecto

Em discurso, Caiado relembrou os desafios que enfrentou ao ingressar na administração estadual. “Em 2019, não assumi apenas o prestígio e a honra de governar para 7 milhões de goianos. Assumi, sobretudo, a responsabilidade de enfrentar e apresentar soluções aos problemas do Estado”, relembrou, dizendo ainda que “por 20 anos o dinheiro público foi para o ralo da corrupção”. Caiado citou casos emblemáticos e que geraram a necessidade de um processo que chamou de “assepsia” no Estado, como a reformulação da antiga Agetop, a obra do aeroporto de Anápolis e a venda da Celg Distribuidora.

O governador lembrou também da necessidade de corrigir rumos e suprir carências em todas as áreas. “A vida no interior era uma atividade de alto risco, já que a qualquer acidente não era dada a oportunidade [do morador] de ser atendido na região”, disse ao frisar que consolidou a regionalização da saúde com salto no número de UTIs de 244, concentrados em três municípios, para 868 leitos, além da instalação de hospitais regionais e seis policlínicas.

Com responsabilidade no uso do dinheiro público, reformou 1.013 colégios, concedeu 300% de reajuste do valor da merenda, uniformizou 530 mil alunos e entregou chromebooks a estudantes do ensino médio; reduziu os índices de criminalidade e estabeleceu política de valorização das forças de segurança pública; na área social, foram R$ 4,6 bilhões em recursos do Fundo Protege, um acréscimo de 669% em mais de 70 programas. “Quando o dinheiro é bem administrado nós podemos levar dignidade a todos os goianos”, concluiu.

Em tom de gratidão pelo respaldo encontrado entre pares, especialmente chefes de Poderes e parlamentares, Caiado salientou que Goiás foi o primeiro Estado a aderir ao Regime de Recuperação Fiscal e renegociar dívidas. “Saímos de um Estado de calamidade financeira, com salários atrasados e mais de 4,6 mil fornecedores com dívidas vencidas”, comentou. Depois de lembrar que chegou ao governo herdando uma dívida de R$ 6 bilhões, com apenas R$ 11 milhões de saldo no caixa do Estado, o governador comemorou: “Chegamos hoje superando todas as metas, atingindo uma situação nunca antes vivida no Estado de Goiás, com todas dívidas quitadas, salários pagos dentro do mês, consignados em dia, duodécimo aos poderes sem nunca ter atrasado”.

Legado e parceria na vice-governadoria

Citado pelo governador como “parceiro importante e estratégico”, o presidente estadual do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), Daniel Vilela, foi empossado como vice-governador de Goiás. Aos 39 anos, o ex-deputado federal e filho do ex-governador Maguito Vilela, que morreu vítima da Covid-19 em 2021, falou sobre a parceria que mantém com Caiado, vitoriosa nas eleições e agora protagonista na política goiana.

“Estou muito feliz com essa oportunidade que os goianos nos concedem, juntamente e sob a liderança do governador Ronaldo Caiado, de podermos ao longo dos próximos quatro anos trabalhar e ser instrumentos de transformação para melhorar a vida das pessoas”, declarou. O vice-governador participou do ato solene ao lado da esposa, Iara Vilela.

Reconhecimento

Responsável por liderar a solenidade, o presidente da Alego, deputado estadual Lissauer Vieira, discursou e destacou o trabalho conjunto que manteve com o Executivo sob o comando de Caiado. Na reta final de seu mandato na Casa de Leis, o parlamentar desejou sucesso ao governador. “Com o Estado mais equilibrado e o trabalho em sequência, tenho certeza que conseguirá fazer uma gestão de compromissos e de resultados para os nossos 7 milhões de goianos”, afirmou.

Em nome da base aliada, o deputado Bruno Peixoto recapitulou ações do primeiro mandato e citou que, agora, a experiência adquirida e a vontade política serão diferenciais para este novo momento. “Nós, deputados estaduais, sabemos da responsabilidade nesses próximos quatro anos e da necessidade de trabalhar em harmonia com os Poderes aqui representados. Estaremos de mãos dadas”, enfatizou. “O momento exige diálogo de toda classe política, independentemente de ideologia e cor partidária, para podermos defender a democracia no Brasil e em Goiás”, declarou o deputado estadual Antônio Gomide que discursou em nome dos partidos de oposição.

Participaram da solenidade de posse familiares do governador Ronaldo Caiado e vice-governador Daniel Vilela; o desembargador corregedor-geral da Justiça, Nicomedes Borges; o procurador-geral de Justiça, Aylton Flávio Vechi; o defensor público-geral do Estado, Tiago Gregório Fernandes; os presidentes desembargador Itaney Francisco Campos (Tribunal Regional Eleitoral), conselheiro Joaquim de Castro (Tribunal de Contas dos Municípios) e Rafael Lara (Ordem dos Advogados do Brasil – seção Goiás); o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Saulo Marques Mesquita; os prefeitos Rogério Cruz (Goiânia); Carlão da Fox (Goianira) e Haroldo Naves (Campos Verdes).

Ainda prestigiaram o evento os reitores Antonio Cruvinel (Universidade Estadual de Goiás) e Angelita Pereira Lima (Universidade Federal de Goiás); o presidente da Federação do Comércio de Goiás (Fecomércio), Marcelo Baiocchi; deputados estaduais e federais, inclusive os eleitos em 2022, bem como prefeitos, primeiras-damas, vice-prefeitos, vereadores, presidentes de partidos, ex-prefeitos e ex-vereadores em Goiás; e demais lideranças políticas, comunitárias e classistas.