Caldas Novas deve receber 10 mil pessoas por dia durante feriado do Carnaval

A cidade de Caldas Novas, localizada a 170 quilômetros de Goiânia, deve receber 200 mil pessoas durante todo o mês de fevereiro. No feriado de Carnaval, a expectativa da Secretaria de Turismo e Lazer, é que o município atraia 10 mil pessoas por dia. A Prefeitura Municipal preparou uma programação especial para a 1ª edição do Carnaval das Águas Quentes, que será realizado de 17 a 21 de fevereiro, no Espaço Municipal de Eventos, ao lado do Ginásio de Esportes e contará com shows de artistas renomados Como Zé Ricardo e Thiago, Kleo Dibah, Maluê, Trio Camarote, Saca na Geral, Grupo Simpatia, Bruno Mancini, Bruno Roma, Zhell Chicleteiro e DJs.



Neste mês, também está sendo realizada mais uma edição do tradicional Carnaval Antigo, que tem na programação, marchinhas, exposição dos Bonecos Gigantes e muita animação. O evento acontece na Praça 4 Rodas, Setor Olegário Pinto, nos dias 17, 24, 25 e 26 de fevereiro.



Ainda em fevereiro, nos dias 25 e 26, Caldas Novas recebe o Encontro de Carros Antigos, na Praça 4 Rodas, com apresentação de manobras radicais da Equipe Ruiter MotoShow e muita música boa.



De acordo com o prefeito Kleber Marra, a previsão de ocupação dos leitos da principal cidade turística de Goiás é de 100%. “Temos uma rotatividade de pessoas muito grande, por isso fizemos questão de preparar um carnaval para todos os gostos. No Aeroporto Nelson Ribeiro Guimarães a expectativa de embarques de quinta a domingo é de 300 pessoas. Já na Rodoviária o fluxo de passageiros deve ser 16 mil pessoas durante toda semana”, informou ele.

Carnaval Antigo

Dias: 17, 24, 25 e 26 de fevereiro

Local: Praça 4 Rodas



Carnaval das Águas Quentes

Local: Espaço Municipal de Eventos



17 de fevereiro

Dj Huncher

Bruno Roma

Grupo Simpatia

Saca na Geral



18 de fevereiro



DJ Mattz

Saca na Geral

Banda Trio Camarote

Maluê



19 de fevereiro



DJ Dan

Saca na Geral

Ruan e Leandro

Zé Ricardo e Thiago



20 de fevereiro



DJ Mattz

Brunno Mancini

Saca na Geral

Kleo Dibah



21 de fevereiro



DJ Mattz

Luana & Luara

Saca na Geral

Zhell Chicleteiro e DJs



Encontro de Carros Antigos

Local: Praça 4 Rodas

Dias: 25 e 26 de fevereiro



Secretaria de Comunicação

Prefeitura de Caldas Novas