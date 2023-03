Casas a custo zero terão inscrições para mais 5 municípios nesta semana

Agência Goiana de Habitação (Agehab) abre inscrições para casas a custo zero do Programa Pra Ter Onde Morar – Construção em mais cinco municípios esta semana. Em Santo Antônio de Goiás, Itaguaru e Ivolândia o prazo para inscrições começa nesta segunda-feira, 27, e vai até 10 de abril. Já Córrego do Ouro e Aruanã terão inscrições abertas na quinta-feira, 30, finalizando em 13 de abril.

São 30 unidades habitacionais oferecidas em Santo Antônio de Goiás, 26 em Itaguaru e 50 em Ivolândia. Em Aruanã também são 50 moradias e em Córrego do Ouro, outras 30. O Governo de Goiás investe cerca de R$ 127 mil em cada moradia e as prefeituras entram com o terreno e infraestrutura.

Casas a custo zero

As inscrições devem ser feitas pelo site www.agehab.go.gov.br ou nos pontos de apoio oferecidos pelas prefeituras de cada município. Podem participar dos processos seletivos famílias com renda de até um salário mínimo, que nunca se beneficiaram de programa de moradia, inscritas no CadÚnico e que morem há pelo menos três anos no município em questão. As famílias habilitadas passarão em seguida por sorteio realizado pela Agehab e com ampla divulgação.

O Programa Pra Ter Onde Morar – Construção está concluindo sua primeira etapa, com 1.369 unidades habitacionais em andamento. Com inclusão das etapas 2 e 3, já são quase 6 mil moradias para famílias vulneráveis, que não precisam pagar nada pela habitação.

Serviço

Assunto: Abertura de inscrições das casas a custo zero em Santo Antônio de Goiás, Itaguaru, Ivolândia, Córrego do Ouro e Aruanã

Período de inscrição: 27/03 a 10/04 em Santo Antônio, Itaguaru e Ivolândia; e 30/03 a 13/04 em Córrego do Ouro e Aruanã

Como fazer: Pelo site ou presencialmente nos pontos de apoio montados pelas prefeituras

Pontos de apoio

Santo Antônio de Goiás – Centro de Referência em Assistência Social (CRAS)

Itaguaru – Centro de Referência em Assistência Social (CRAS)

Ivolândia – Secretaria Municipal de Assistência Social

Córrego do Ouro – Prefeitura Municipal de Córrego do Ouro

Aruanã – Centro de Referência em Assistência Social (CRAS)