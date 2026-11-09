Cidades

Comurg inicia força-tarefa para plantar 60 árvores por dia em Goiânia até abril de 2027

Ação começou em novembro e mobiliza 30 trabalhadores em todas as etapas, da produção das mudas no viveiro ao plantio e acompanhamento nos espaços públicos


Fábio Prado Por Fábio Prado em 09/11/2026 - 17:03

Comurg inicia força-tarefa para plantar 60 árvores por dia em Goiânia até abril de 2027
Comurg inicia força-tarefa para plantar 60 árvores por dia em Goiânia até abril de 2027 - Foto: Reprodução/Internet

Ação começou em novembro e mobiliza 30 trabalhadores em todas as etapas, da produção das mudas no viveiro ao plantio e acompanhamento nos espaços públicos

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), iniciou uma força-tarefa de arborização com o plantio de aproximadamente 60 árvores por dia. A operação começou neste mês de novembro e seguirá até abril de 2027.

O período foi escolhido porque a umidade do solo favorece o enraizamento e o desenvolvimento das mudas. A ação mobiliza cerca de 30 trabalhadores e envolve todas as etapas do processo, desde a produção das mudas no Viveiro da Comurg até o transporte e o plantio nos espaços públicos.

O trabalho em campo

Em campo, os trabalhadores da Comurg realizam o preparo do solo, a abertura dos berços, o assentamento das árvores e a instalação de estacas de sustentação. O objetivo é garantir que as mudas se fixem corretamente e resistam aos primeiros meses após o plantio.

As equipes também fazem irrigação e acompanhamento periódico para identificar e combater possíveis pragas. O monitoramento busca assegurar melhores condições de desenvolvimento das espécies e reduzir a perda de mudas.

A produção das mudas

O Viveiro da Comurg é responsável pelo fornecimento das árvores utilizadas na força-tarefa. A estrutura produz mudas de espécies adequadas ao clima e ao solo do Cerrado, o que aumenta as chances de adaptação e crescimento.

A logística inclui o transporte das mudas até os locais definidos para o plantio. A definição dos pontos considera critérios técnicos e a demanda por arborização em diferentes regiões da capital.

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Fábio Prado

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