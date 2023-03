Concurso de Cartas dos Correios premiará alunos e escolas com até R$ 10,5 mil

Já estão abertas as inscrições para a 52ª edição do Concurso Internacional de Redação de Cartas. Até o dia 23 de março escolas podem enviar cartas de seus alunos de até 15 anos de idade. O tema deste ano é “Imagine que você é um super-herói e sua missão é tornar todas as estradas do mundo mais seguras para as crianças. Escreva uma carta para alguém explicando quais superpoderes você precisaria para cumprir sua missão”.

Promovido anualmente pela União Postal Universal (UPU), sediada em Berna, na Suíça, no Brasil o concurso é realizado pelos Correios e acontece em três fases: escolar, estadual e nacional. A quarta etapa – fase internacional – é realizada pela UPU. A participação se dá por meio das escolas, tanto da rede pública quanto privada, que selecionam, entre as redações de seus alunos, até duas cartas para representá-las. A melhor redação de cada Estado passa para a fase nacional, quando é escolhida apenas uma carta, que irá representar o Brasil na fase internacional.

O superintendente estadual dos Correios em Goiás, Frank Moura, destaca que o concurso é uma tradição da empresa, que ajuda a promover o aprendizado e a criatividade dos estudantes por meio da produção de cartas. “O concurso de cartas é uma das ações de responsabilidade social dos Correios. Nosso objetivo é contribuir com o desenvolvimento dessas crianças e adolescentes, incentivando a criatividade deles e o aprimoramento dos conhecimentos linguísticos”, destaca.

Na última edição, o tema foi voltado ao combate à crise climática. Foram recebidas 1608 cartas, de 892 escolas públicas e privadas. A carta vencedora foi da estudante do Paraná, Bárbara Yijiu Faria Sung, de 15 anos, que cursava o 2º ano do ensino médio em Maringá/PR. A aluna destaca a importância da leitura para desenvolver bons textos.

“Apesar da leitura parecer uma coisa mais distante agora, que a gente tá na era da internet, é um lugar onde você pode se sentir livre. Cada um precisa achar sua vocação no lugar que tiver. A leitura foi a minha, mas todo mundo pode achar seu lugar na música, na poesia, na leitura, na fotografia, onde se achar mais confortável”, relata a estudante paranaense.

A estudante goiana Nami Sano, vencedora estadual da última edição e terceira colocada nacional, também incentiva a participação dos jovens. “Acredito que todos os alunos deveriam se dar a chance de participar se tiverem a oportunidade. Ganhando ou não, os temas e o processo de escrita geram muita reflexão e aprendizado. É muito positivo para nós jovens, como estudantes e como cidadãos”.