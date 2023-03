Covid-19: veja onde fazer teste em Aparecida de Goiânia

A Secretaria de Saúde de Aparecida de Goiânia (SMS) segue ofertando gratuitamente testes para diagnóstico da covid-19 em 37 unidades de saúde. Qualquer pessoa com sintomas gripais ou que tenha tido contato com caso confirmado da doença pode realizar o exame. Ao receber o diagnóstico positivo para covid-19, o paciente deve cumprir isolamento social e buscar atendimento médico. A equipe de Telemedicina da SMS também entra em contato com os casos positivos para fazer o acompanhamento e dar as orientações necessárias.

Testes rápidos são ofertados para a população acima de 12 anos em 36 unidades de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, sem necessidade de agendamento. A SMS oferece ainda o teste do tipo RT-PCR no Centro de Especialidades (Avenida C, Jardim Boa Esperança), de segunda a sexta, das 8h às 16h, mediante agendamento pelo aplicativo “Saúde Aparecida”. Crianças e adolescentes de até 12 anos interessados no diagnóstico precisam agendar o RT-PCR já que os testes rápidos não são indicados para essa faixa etária.

Onde fazer teste para diagnóstico de Covid-19 em Aparecida de Goiânia:

Centro de Especialidades (mediante agendamento pelo app Saúde Aparecida)

UBS Alto Paraíso;

UBS Bairro Cardoso;

UBS Bairro Ilda;

UBS Independência;

UBS Bandeirantes

UBS Campos Elíseos;

UBS Cândido de Queiroz;

UBS Caraíbas;

UBS Chácara São Pedro;

UBS Colina Azul;

UBS Independência Mansões

UBS Jardim Bela Vista;

UBS Jardim Boa Esperança;

UBS Jardim dos Ipês;

UBS Jardim Florença;

UBS Jardim Olímpico;

UBS Jardim Paraíso

UBS Jardim Tiradentes;

UBS Madre Germana;

UBS Mansões Paraíso

UBS Nova Olinda;

UBS Papillon Park;

UBS Parque das Nações II;

UBS Parque Trindade;

UBS Pontal Sul I;

UBS Pontal Sul II;

UBS Porto das Pedras;

UBS Residencial Anhambi;

UBS Residencial Garavelo Park;

UBS Retiro do Bosque;

UBS Riviera;

UBS Santa Luzia;

UBS Santo André

UBS Veiga Jardim;

UBS Vila Delfiore;

Centro de Atendimento Ambulatorial