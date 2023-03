Descarte irregular de lixo e entulho gera multa em Aparecida

O descarte irregular de móveis velhos, galhos de árvores, resíduos da construção civil e outros rejeitos é responsável por provocar diversos problemas ambientais e urbanos. Essa é uma das situações que contribuem para formação de pontos de alagamentos.

Só neste ano, as equipes de limpeza da Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Aparecida recolheram mais de duas mil toneladas de lixo e entulho que estavam em áreas públicas e privadas de forma irregular. Em média, por ano, mais de 100 mil toneladas de resíduos não recolhidos na cidade.

O serviço de limpeza urbana é realizado rotineiramente na cidade. Seis caminhões, duas pás carregadeiras e duas bobcat são usadas nos trabalhos operacionais de remoção de lixo e entulho. “É muito ruim quando deparamos com locais tomados por lixo e entulho. Isso prejudica a vida das pessoas, a infraestrutura e a qualidade do ambiente em que vivemos”, afirma o secretário de Desenvolvimento Urbano, Aldivo Araújo.

O secretário explica que a secretaria recolhe, quando solicitada pela população, até 1,5 metros de entulho e resíduos. Esse serviço é solicitado pelos telefones: 3545-5930 e 3545-6040.

Fiscalização e multa

Neste ano, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semma) recebeu mais de 300 denúncias relacionadas ao descarte em lugares impróprios, o que configura crime ambiental, com multa prevista para quem comete essa infração.

O secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Claudio Everson, reforça que a população pode ainda ajudar na fiscalização. “Nossa atuação é contínua e os moradores podem contribuir com o trabalho da fiscalização, denunciando qualquer irregularidade.

A Central de Atendimento da Semma, que funciona 24h, pode ser acionada pelos telefones telefone 3238-7216 e 3238-7217 ou enviar vídeos e mensagem de texto para WhatsApp 98459-1661.

De acordo com a lei municipal, a multa para esse tipo de infração é calculada com base na legislação e Unidade de Valor Fiscal do Município– UVFA, e pode variar de R$ 710,87 até R$ 200 mil, a depender do dano ambiental causado pelo infrator.

Ao todo, 32 fiscais atuam em diferentes regiões de Aparecida de Goiânia com o objetivo de impedir o descarte irregular de resíduos.

Caminhão Disque Busca

O Disque Busca é um serviço gratuito que recolhe equipamentos domésticos que estão fora das condições de uso, como móveis velhos e eletrodomésticos velhos ou quebrados. O serviço pode ser acionado pelo telefone (62) 3545-9969 (whatsapp), onde o morador realiza agendamento para coleta dos móveis inservíveis. O atendimento é de segunda a sexta, das 8h às 16h.