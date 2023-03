Dia da Mulher: Prefeitura de Caldas Novas leva serviços gratuitos às mulheres da zona rural

A Secretaria de Ação Social e Melhor Idade, realizou nesta quarta-feira, 8, a primeira edição do projeto “Mulher em Ação”, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Durante toda a manhã, cerca de 500 mulheres da zona rural tiveram acesso a diversos serviços gratuitos, no povoado Patrimônio do Sapé.

Foram ofertados de forma gratuita à população, cortes de cabelo, em parceria com o Senac, tranças realizadas pela equipe da Fast Escova, testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatite B e C, de glicemia aferição de pressão, atendimento odontológico, ginecológico e de fisioterapia. Além da entrega de mudas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

De acordo com a secretária de Ação Social e primeira-dama Márcia Marra, é a primeira vez que um evento como esse é realizado na zona rural de Caldas Novas. “Decidimos levar a Prefeitura Municipal para as mulheres do campo, que muitas vezes não têm acesso fácil aos serviços públicos. São famílias acompanhadas por toda equipe da Ação Social”, destacou ela.

O prefeito Kleber Marra ressaltou a importância da reflexão neste Dia da Mulher. “Nossa gestão é composta por muitas mulheres, secretarias, diretoras, coordenadoras e auxiliares, que fazem um excelente trabalho e por isso não poderíamos deixar de homenageá-las neste dia tão importante”, disse.

Ao fim da manhã, foi servido um delicioso almoço “Preparamos tudo com muito carinho, afinal nossas mulheres merecem nosso apoio e reconhecimento”, falou Márcia Marra ao informar que foram homenageadas diversas servidoras da administração.