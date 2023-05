Dia das Mães: Câmara de Goiânia aprova ações e leis em defesa dos direitos e garantias das mães goianienses

As políticas públicas em defesa dos direitos e garantias das mulheres mães são prioridade nas atividades legislativas e administrativas desenvolvidas pela Câmara de Goiânia. Leis aprovadas pelo Poder Legislativo da capital resguardam os direitos de acesso à saúde, à educação, à assistência social e ao lazer e à cultura de mães e filhos.

Para celebrar o Dia das Mães e reafirmar o compromisso com as mães goianienses, a Câmara Municipal de Goiânia promoveu, nesta quinta-feira (11), Sessão Especial em Homenagem às Mães Servidoras. A Sessão Especial é promovida anualmente na semana que antecede o segundo domingo de maio, quando a data é celebrada.

A Câmara de Goiânia também vem aprovando e aperfeiçoando ações e programas de iniciativa do Poder Executivo que promovem o acesso à renda e ao emprego, aos sistemas municipais de educação e saúde, com prioridade às mães em situação de vulnerabilidade social. Entre eles estão o Renda Família e o Renda Família Mais Mulher.

Entre as legislações aprovadas e em tramitação, estão as que garantem e promovem a amamentação das crianças. A Câmara de Goiânia aprova e fiscaliza a execução do Orçamento Municipal destinado à manutenção e criação de novas vagas em creches – os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), programa considerado pioneiro e referência no País.

A Ouvidoria da Mulher, implantada nesta legislatura, tem entre suas prioridades a defesa dos direitos das mães, com foco no combate à violência doméstica e à violência de gênero. A Ouvidoria da Mulher atua no acolhimento e encaminhamento dos casos de vulnerabilidade relatados à Câmara de Goiânia, com apoio jurídico e psicológico.

O Canal Cidadania – a Ouvidoria Geral do Poder Legislativo – mantém, por sua vez, atendimento online e presencial para o recebimento e encaminhamento de sugestões e denúncias relacionadas aos serviços públicos prestados pelo município. A plataforma – com atendimento online 24 horas, sete dias por semana, e presencial, de segunda a sexta-feira das 8h às 18h – está entre os órgãos da Câmara de Goiânia destinados ao atendimento das demandas das mães do município.

No portal da Câmara de Goiânia, o cidadão pode consultar todos os detalhes da discussão, tramitação e aprovação de projetos de lei que garantem os direitos das mães goianienses.

