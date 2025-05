Domingo terá predomínio de sol em todo o estado, prevê meteorologia

O domingo será de tempo aberto, com predomínio de sol em todo o estado de Goiás, prevê o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo). As temperaturas máximas estarão em elevação no período da tarde e podem atingir 34º nas regiões Norte e Oeste. Nas regiões Central e Leste, a máxima pode chegar a 33º; na região Sul, 32º; na região Sudoeste, a máxima pode atingir 31º.

Em Goiânia, o domingo também será predominantemente ensolarado. A temperatura máxima pode chegar a 32º, com a umidade relativa do ar variando entre 50% e 95%. O nascer do sol será às 6h29 e o pôr do sol, às 17h57.

“Coração acelerado”: Globo apostará em mais uma produção feita em Goiás e com sertanejo como tema