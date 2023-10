Eleitor vota na promessa

Andréia Bahia

Estamos a um ano das eleições municipais, que certamente terão os mesmos componentes das últimas eleições ocorridas no país: forte influência do bolsonarismo e disseminação de fake news pelas redes sociais. Em 2019, uma pesquisa do DataSenado apontou uma crescente influência das redes sociais como fonte de informação do eleitor. À época, 45% das pessoas que votaram afirmaram ter decidido o voto a partir de informações recebidas pelas redes sociais, principalmente pelo whatsapp.

Esses fatores dão uma certa imprevisibilidade ao processo eleitoral. Vimos na última eleição, por exemplo, a eleição de Nikolas Ferreira (PL), um vereador de Belo Horizonte que ganhou notoriedade divulgando vídeos conservadores na internet. Aos 26 anos, foi o deputado federal mais bem votado do país, com 1,5 milhão de votos.

As eleições estão cada vez mais complexas, mas alguns elementos de pleitos passados ainda persistem. É o que aponta uma recente pesquisa realizada pelo Instituto Ibespe sobre o comportamento do eleitor no momento de escolher um candidato.

De acordo com o levantamento, prometer é mais importante do que realizar: 65% dos eleitores afirmaram que consideram as propostas e planos na hora de escolher um candidato enquanto 20% observam as experiências anteriores do candidato ou partido, levando em consideração seu histórico e desempenho passado.

A ideologia não é um fator importante na hora do voto, segundo dados da pesquisa. Apenas 2,6% dos eleitores afirmaram fazer uma escolha ideológica mais emocional em candidatos que compartilhem de suas visões sobre política ambiental, direitos humanos, igualdade social, enquanto 5% dos eleitores disseram fazer uma escolha racional, visando benefícios econômicos imediatos, políticas de bem-estar social e que possam impactar diretamente suas vidas.

Mesmo com novos elementos influenciando o voto, o eleitor gosta mesmo é da velha e boa promessa de campanha, melhor ainda se vier pelo whatsapp e trouxer informações falsas que corroboram com seu pensamento sobre o mundo.