Em cinco dias de festejos de Carnaval foi recolhido 10 toneladas de resíduos

Trabalhadores da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), recolheu 9.460 quilos de resíduos durante as festividades de Carnaval. Foram 6.050 quilos de lixo orgânico, e 3.410 de recicláveis, em cinco dias de festas. Os trabalhos se iniciaram na sexta-feira, 17, e foram concluídos na manhã desta quarta-feira, 22.

Todo o resíduo orgânico foi encaminhado ao Aterro Sanitário e os recicláveis destinados às 13 cooperativas cadastradas na prefeitura. De acordo com o presidente da Companhia, Alisson Borges, apesar da grande quantidade de lixo descartada, a cidade já está limpa. “Uma logística foi planejada para manter as vias ordenadas após a passagem dos milhares de foliões”, comenta.

Antes dos eventos, equipes da Coleta Seletiva instalaram lixeiras e tambores com capacidade de até 200 litros para incentivar o descarte correto de lixo orgânico e reciclável. Em seguida, outras equipes de varrição, remoção e coleta monitoraram as vias e agiram com rapidez para remover os resíduos das ruas.

A companhia mapeou mais de 10 pontos que receberam cerca de 20 mil pessoas durante os festejos, segundo dados da Prefeitura de Goiânia. Só na Praça Universitária, foram 2.220 quilos de resíduos, sendo 1.800 de orgânicos e 420 de recicláveis. Já na Praça Tamandaré, no Setor Oeste, foram recolhidos 900 quilos de resíduos orgânicos e 200 de recicláveis.

Na Rua 1018, no Setor Pedro Ludovico, foram retirados 350 quilos de resíduos orgânicos e 200 quilos de reciclável. O bloco da limpeza também passou pela Antiga Estação Ferroviária, no Centro, no Parque Campininha das Flores, em Campinas, Setor Sul, Rua do Lazer, no Centro e, ainda na Rua 74, onde foram removidos 620 quilos de resíduos.

Também foram limpas as vias do Jardim Balneário Meia Ponte, Jardim América e Condomínio das Esmeraldas, onde foram recolhidos, em dois desfiles, 450 quilos de orgânicos e 280 de recicláveis. Na Alameda das Rosas, no Setor Oeste, foram retirados 550 quilos de resíduos entre seletivos e orgânicos.

Dentre os principais resíduos encontrados nas vias, o diretor de Limpeza Urbana, Alzirio Barbosa, destaca as latas de alumínio, garrafas de vidro e de plástico, copos, papéis, confetes e serpentinas.

“Também foram retiradas sobras de comida jogadas pelo chão e que, misturadas aos demais resíduos, contaminam o que poderia ser material reciclável”, explica o diretor de Limpeza Urbana da Comurg.