Em visita a UPA do Buriti Sereno, Vilela afirma que está enfrentando os problemas de frente

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Leandro Vilela, visitou na tarde desta sexta-feira (2), a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Buriti Sereno. Acompanhado do secretário municipal de Saúde, Alessandro Magalhães, e dos vereadores Cristiano Zoi, Professor Clusemar e Dyemes Vasconcelos, o gestor conversou com pacientes, ouviu demandas da população e conferiu de perto o funcionamento da unidade.

A visita faz parte da política da atual gestão de acompanhar de perto os serviços públicos e manter diálogo direto com a população. Durante a passagem pela unidade, Vilela reforçou seu compromisso com a melhoria contínua da saúde pública.

“Estamos aqui justamente para verificar de perto as necessidades, corrigir falhas e buscar soluções. O nosso compromisso é garantir um atendimento mais digno e eficiente para todos vocês”, afirmou o prefeito, ao conversar com pacientes e profissionais da unidade.

O prefeito também destacou os desafios enfrentados pela nova gestão, que assumiu o município em meio a um cenário de desequilíbrio financeiro. “Temos apenas quatro meses de governo e herdamos uma dívida de mais de R$ 500 milhões. Mesmo assim, mantivemos o pagamento dos servidores em dia e estamos buscando recursos para garantir melhorias reais para todos os aparecidenses”, pontuou.

Apesar das dificuldades, o prefeito reforçou sua disposição em enfrentar os problemas de frente. “Não estou aqui para fugir dos desafios. Estou aqui para encarar cada um deles com responsabilidade. E vocês podem ter certeza de que vamos melhorar nossa saúde e demais áreas da cidade, passo a passo, com muito trabalho e compromisso com a população.”

Além da UPA do Buriti Sereno, o prefeito Leandro Vilela e o secretário de saúde também visitaram as Upas do Parque Flamboyant e do Setor Brasicon, com o objetivo de mapear melhorias e implementar ações que ampliem a eficiência da rede de urgência e emergência do município.

Mês do MEI: Sebrae Goiás oferece 270 capacitações gratuitas para microempreendedores; confira