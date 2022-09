Escola do Futuro realiza 3ª Mostra “Curta a Cena”

O curso Superior de Tecnologia em Produção Cênica, da Escola do Futuro (EFG) em Artes Basileu França, realiza nesta sexta-feira, 23, o “Curta a Cena – Mostra de Cenas Curtas”. O evento conta com apresentações de até 10 minutos de teatro, música, dança e circo. A entrada é gratuita, mediante doação de 1 litro de leite, que será doado para instituições sociais de Goiânia, e os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Sympla (https://www.sympla.com.br/evento/iii-curta-a-cena/1720843).

A coordenadora do curso de Produção Cênica, Iolene Lobato, aponta que as aulas têm promovido mudanças no cenário artístico profissional do Estado. “Sem dúvida, configura-se como uma atividade prática acadêmica que possibilita aos alunos, não somente experiência na área, mas também a vivência e o sentido de produzir arte”, destaca.

Os discentes são responsáveis por toda a organização da mostra, desde a produção executiva, direção de palco, cenografia, iluminação, organização dos camarins até a bilheteria. A coordenação é dos professores Adriana Brito, Rafael Blat e Luis Guilherme Barbosa.

A EFG em Artes Basileu França é gerida pelo Centro de Educação Trabalho e Tecnologia da Universidade Federal de Goiás (CETT/UFG), mediante convênio firmado com a Secretaria de Desenvolvimento e Inovação (Sedi) em 2021.