Garis terão acesso a banheiros e refeitórios no comércio

O prefeito Sandro Mabel assinou nesta sexta-feira (16/5), Dia Nacional do Gari, um termo de cooperação entre a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), o Ministério Público do Trabalho em Goiás (MPT) e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Goiás (Fecomércio), além de outras 21 instituições goianas. O objetivo da medida é ampliar as condições de higiene e segurança para os garis, profissionais responsáveis pela limpeza da cidade, com acesso a banheiros e referitórios.

“Durante muito tempo, alguns enriqueceram de forma ilícita à custa desses trabalhadores, que muitas vezes não tinham sequer onde comer ou ir ao banheiro na rua. Isso acabou, agora é uma nova fase, uma nova Comurg”, afirmou Mabel, ao frisar que pretende reorganizar as contas da companhia até o final do ano.

Sobre a parceria com a Fecomércio e demais entidades, Mabel resumiu como um gesto de dignidade. “Afinal, eles estão todos os dias limpando as ruas para que os clientes possam chegar e encontrar um ambiente organizado. Esse não é apenas um ato empresarial do comércio, é um ato de solidariedade”, assinalou.

Procurador-chefe do MPT-GO, Alpiniano do Prado Lopes lembrou, durante o evento, que a união de esforços deu certo. “O trabalhador precisa ser tratado bem, precisa ser respeitado”. Já o presidente da Fecomércio, Marcelo Baiocchi, destacou que a iniciativa é um convênio, não uma obrigação, e que os empresários serão conscientizados sobre a iniciativa. “Não há punição, mas sim bom senso de ambos”.

O acordo determina que a Fecomércio, em parceria com sindicatos, será responsável pela ampla divulgação do termo de cooperação entre seus filiados e representadas, incentivando os estabelecimentos comerciais a disponibilizarem suas instalações sanitárias para uso dos trabalhadores da Comurg. A companhia conta atualmente com 4.254 garis, que são responsáveis pela varrição de cerca de 1.330 km de ruas durante o dia e 490 km à noite e muitas vezes não têm acesso a banheiros.

“Esta é mais uma etapa no processo de reestruturação da empresa, que amplia os esforços da gestão e garante um ambiente equilibrado de trabalho aos garis”, afirmou o presidente da Comurg, Cleber Aparecido Santos. A medida foi proposta pelo assessor jurídico da Comurg, Luciano Cardoso, e sua equipe.

As 21 entidades envolvidas incluem sindicatos de diversas categorias, como o Sindicato das Empresas de Compra e Venda de Imóveis (Secovi-GO), o Sindicato do Comércio Varejista de Carnes (Sindiaçougue-GO) e o Sindicato do Comércio Varejista de Materiais de Construção (Sindimaco-GO), Sindicato das Empresas de Informática, Telecomunicações (Sindinformática-G), Sindicato do Comércio Varejista de Óptica (Sindióptica-GO), Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado de Goiás (Sindiposto), Sindicato dos Representantes Comerciais e das Empresas de Representação Comercial no Estado de Goiás (Sirceg), entre outros.

