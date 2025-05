O Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad), em Goiânia, informou nesta terça-feira (14/05) que as gêmeas siamesas Kiraz e Aruna, e Eliza Vitória e Yasmin Vitória, seguem internadas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após passarem por cirurgias de separação. Ambas as duplas permanecem em estado grave, mas estável, dentro do esperado para o pós-operatório.

Kiraz e Aruna foram as primeiras gêmeas siamesas a passar pelo procedimento, que contou com uma equipe multidisciplinar e envolveu riscos elevados. Segundo boletim médico, as pacientes seguem sob ventilação mecânica, em dieta zero, sem piora clínica até o momento. O hospital destaca que o quadro grave era previsto para este período de recuperação, e as meninas seguem sob observação contínua.

Já nesta terça-feira (13), foi a vez das gêmeas siamesas Eliza Vitória e Yasmin Vitória, naturais de Manaus. As irmãs, que nasceram unidas pelo tórax, abdômen e parte do fígado, completaram 30 dias de vida na última sexta-feira (09/05) e vinham sendo acompanhadas intensivamente desde o nascimento. Segundo informações, as pacientes permanecem em observação, com quadro grave, em uso de ventilação mecânica e dieta zero. Ambas mantêm estabilidade clínica com suporte de drogas vasoativas e seguem sob cuidados intensivos de equipe multiprofissional especializada, garantindo todos os cuidados necessários para a recuperação.

Kiraz e Aruna

A tão aguardada separação das gêmeas siamesas Kiraz e Aruna, considerada a mais complexa da história do estado de Goiás, foi realizada, no último sábado (10/05), no Hecad, em Goiânia. O 23º procedimento realizado pelo cirurgião pediátrico Dr. Zacharias Calil durou quase 20 horas e contou com a atuação direta de cerca de 50 profissionais, além do uso de equipamentos de alta tecnologia.

Classificadas como gêmeas esquiópagas triplas, as irmãs eram unidas pelo osso ísquio, com três pernas e múltiplos órgãos compartilhados, incluindo tórax, abdômen, fígado, intestino e bexiga. A cirurgia foi cuidadosamente planejada e dividida em sete etapas. O procedimento foi concluído com sucesso às 4h20 da manhã de domingo (11/05), quase 20 horas após o início. Após um breve período na sala de recuperação pós-anestésica, as pacientes foram encaminhadas à Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde permanecem sob monitoramento contínuo.

Segundo o cirurgião pediátrico, Dr. Zacharias Calil, o pós-operatório é uma fase crítica, especialmente nas primeiras 48 horas. “Vencemos uma grande etapa, mas ainda temos um caminho importante pela frente. Seguimos com atenção redobrada”, afirmou.

Eliza Vitória e Yasmin Vitória

Desde o dia 24 de abril, o Hecad passou a acompanhar mais um caso de gêmeas siamesas: Eliza Vitória e Yasmin Vitória. As irmãs completaram 30 dias de vida na última sexta-feira (09/05) e seguem internadas na UTI do hospital para acompanhamento intensivo da equipe médica e de enfermagem.

O planejamento inicial previa a separação apenas após os três meses de vida, quando as meninas teriam ganho mais peso, força e imunidade. No entanto, a decisão pela antecipação se deu após avaliação médica indicar que o comprometimento respiratório de uma das gêmeas estava sobrecarregando o coração da outra, o que poderia evoluir rapidamente para riscos à vida. Para evitar essas complicações, o médico optou por já realizar a cirurgia, priorizando a segurança e a sobrevida das crianças.

Histórico

Desde 2000, Goiânia se tornou referência nacional e internacional em cirurgias de separação de gêmeos siameses, graças ao trabalho desenvolvido no Hecad. Ao todo, foram 24 procedimentos realizados, muitos deles conduzidos pela equipe liderada pelo Dr. Zacharias Calil.

