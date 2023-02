Goiânia credencia empresas para oferta de exames médicos aos servidores municipais

Com o objetivo de auxiliar na melhoria e controle da qualidade de saúde dos servidores, a Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad), está com chamamento público aberto para credenciar empresas especializadas na realização do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO).

Com isso, serão ofertados aos servidores mais de 30 exames clínicos, dentre laboratoriais e de imagem. Objetivo é garantir realização de exames ocupacionais no mês de aniversário dos servidores ativos como exigência para recadastramento funcional e, com isso, averiguar condições de saúde e prevenir doenças.

“A escolha pelo credenciamento se deve à forma mais ágil de se convocar todas as empresas interessadas na prestação de serviço de forma contínua, durante 12 meses, mantendo a qualidade e o preço para a Prefeitura de Goiânia”, explica o titular da Semad, Denes Pereira.

De acordo com a pasta, a estimativa é de que cerca de 3 mil servidores se submetam mensalmente aos procedimentos, de acordo com o mês de aniversário e o recadastramento anual. Dentre os exames, estão hemograma completo, acuidade visual, audiometria e radiografias da coluna, a depender do cargo e função do servidor.

As empresas devem ser localizadas na capital ou em Aparecida de Goiânia, e, para o credenciamento, devem entregar todas as certidões e declarações previstas no edital, além de se comprometerem a praticar os preços dos exames já previstos no termo de referência.

A iniciativa pretende garantir e preservar a saúde e integridade do quadro funcional da Prefeitura de Goiânia, monitorando exames ocupacionais e identificando precocemente qualquer desvio ou comprometimento na gestão da segurança do trabalho.

As avaliações serão realizadas mensalmente, observando a data de nascimento do servidor, e os exames deverão ser entregues junto ao formulário de recadastramento disponível no Portal do Servidor.

O conjunto de avaliações de saúde terá exames clínicos, laboratoriais e de imagens, de acordo com os fatores de risco a que são submetidos os servidores nos cargos e funções que exercem. As informações dos exames médicos são de caráter sigiloso e subsidiarão o desenvolvimento de ações de promoção à saúde, prevenção de agravos, bem como de ações de vigilância aos ambientes e processos de trabalho.

Denes Pereira destaca que a iniciativa reflete “o carinho e cuidado da prefeitura com o servidor público”. “É uma forma de incentivarmos a prevenção aos problemas de saúde, fazendo com que o servidor faça um check-up pelo menos uma vez por ano, de forma gratuita”, afirma.

Já o diretor de Saúde e Segurança do Servidor da Semad, Sadmar Mendes, ressalta que, a partir da realização dos exames, será possível desenvolver atividades e projetos que melhorem a qualidade de vida dos servidores. “Teremos um monitoramento sobre as condições de saúde e, com isso, ficará mais fácil traçar programas e campanhas para resolver problemas, e, ao mesmo tempo, incentivar práticas saudáveis. Isso, em curto prazo, vai trazer bem-estar, melhora na autoestima e na eficiência do trabalho deles, que é oferecido aos cidadãos. Ganha a prefeitura, o servidor e a cidade”, destaca.

Confira o edital e termo de referência (Linkar com os anexos)