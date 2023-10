Goiânia sedia Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes

Goiânia sedia no próximo dia 19, o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes, que reunirá prefeitos do País para debater soluções voltadas para a melhoria dos serviços públicos.

O evento, que será realizado na Faculdade SENAI Fatesg, é promovido pela Rede Cidade Digital em conjunto com a Prefeitura de Goiânia e reunirá prefeitos, gestores, servidores, vereadores e especialistas.

As inscrições são gratuitas para servidores públicos, universidades e entidades e podem ser feitas através do site: https://www.sympla.com.br/rcd.

Conforme destaca o diretor da RCD, José Marinho, o objetivo é facilitar a troca de experiências entre os gestores ao mesmo tempo em que permite o acesso das Prefeituras a diversas soluções disponíveis. É o primeiro evento presencial da RCD em Goiás. O diretor também lembra que momento é importante para a implantação de novas tecnologias que garantam maior eficiência da máquina pública e geração de oportunidades de crescimento social e econômico. “A pandemia acelerou a necessidade do uso de ferramentas para gestão e relacionamento com os cidadãos. Não existe mais espaço para uma administração analógica, por isso o objetivo do Fórum é trazer informações e conhecimentos que contribuam com a implantação de projetos nas cidades, além de conhecermos por meio da apresentação dos casos de sucesso como diversos municípios da região estão utilizando a tecnologia”, observa.