Goiás conquista 14 medalhas nos Jogos da Juventude 2022

Os Jogos da Juventude 2022, encerrados no último final de semana em Aracajú (SE), renderam à delegação goiana cinco medalhas nos tatames, confirmando a tradição de Goiás no taekwondo, wrestling e judô. O “Time Goiás” contou com 200 integrantes, entre alunos, técnicos e dirigentes.

Na série de disputas de judô, a jovem Maria Eduarda Evangelista Costa, de 16 anos, foi a única mulher a subir ao pódio no individual. A atleta ficou com a prata na categoria meio-pesado, cujo título foi para o Mato Grosso do Sul. “Foi muito gratificante ter a torcida de Goiás e representar o meu estado. Meu maior sonho é chegar às Olímpiadas”, celebrou.

Goiás ainda conquistou mais medalhas em modalidades de lutas individuais: uma de prata com Max Gabriel, no Wrestling, e três medalhas de bronze com Lucas Souza Uchoa, Pedro Ernesto Carvalho e Rafael Pereira Uchoa, no taekwondo. O atleta Francisco Joaquim Oliveira levou ouro no salto em distância.

Já nas piscinas, Goiás é vice-campeão nos 400m medley com Lucas de Morais Alves e com Natália Paiva Curi nos 200m livre, que também levou o bronze nos 400m livre feminino. O ciclismo goiano foi destaque no torneio com a atleta Ana Laura Santos, que leva na bagagem duas medalhas de bronze nas provas por pontos e estrada.

“O Governo de Goiás, por meio da Seduc, deu total apoio à delegação goiana. Todos os investimentos realizados nesses últimos anos, mesmo em período de pandemia, com a formação de professores, a aquisição de kit esportivo e a manutenção de programas como o Desporto Educa, possibilitaram um trabalho coletivo de excelência”, enfatiza o superintendente de Desporto Educacional, Arte e Educação da Seduc, Marco Maia.

Modalidades coletivas

A equipe de handebol masculino de Goiás sagrou-se campeã brasileira, liderada pelos técnicos Eguilar Rodrigues e Elton Goulart. A base do time é formada por estudantes do Cepi Maria Ribeiro Carneiro mas conta também com atletas das regionais de Itaberaí e de Novo Gama. No feminino, a delegação goiana ficou com o bronze, com o time formado no Colégio Estadual Ocidental, da regional de Novo Gama, sob o comando do técnico César Rodrigues.

Nas quadras sergipanas, as jovens do basquete foram campeãs, vencendo todas as disputas do torneio. Atletas das regionais de Catalão, Quirinópolis e Morrinhos integram o time vitorioso, sob o comando dos técnicos Nicolau Abraão e João Tavares.

Acompanhe o quadro de medalhas do Time Goiás:

Ouro

• Francisco Joaquim Oliveira, no salto em distância (atletismo)

• Basquetebol feminino – terceira divisão

• Handebol masculino – terceira divisão

Prata

• Natália Paiva Curi, nos 200 metros livre (natação)

• Lucas de Morais Alves, nos 400 metros medley (natação)

• Max Gabriel França Magalhães de Almeida – estilo livre 71 a 80 kg (wrestling)

• Maria Eduarda Costa – meio-pesado até 70 kg (Judô)

Bronze

• Natália Paiva Curi, nos 400 metros livre (natação)

• Lucas Souza Uchôa (+ 73 kg taekwondo)

• Pedro Ernesto Carvalho (até 55 kg taekwondo)

• Rafael Pereira Uchôa (até 63 kg taekwondo)

• Ana Laura Santos de Queiroz – provas por pontos e estrada (ciclismo)

• Handebol feminino – terceira divisão