Goiás é o quarto maior gerador de empregos do país, em abril

Os dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostram que Goiás encerrou o mês de abril de 2023 com um saldo positivo de 11.925 postos de trabalho formais com carteira assinada. Esse saldo é resultado da diferença entre 77.780 admissões e 65.855 desligamentos.

Esses números colocam o estado de Goiás na primeira posição do ranking de geração de empregos na região Centro-Oeste do Brasil. Além disso, Goiás ocupa a quarta posição no ranking nacional de estados com a maior geração de empregos formais no mês de abril, ficando atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

O setor de serviços foi o que mais contribuiu para a geração de empregos formais em Goiás, gerando 3.844 vagas em abril de 2023. Em segundo lugar está a indústria, com 2.841 oportunidades, seguida pela construção, com 2.531 vagas, agropecuária, com 2.317, e comércio, com 392 vagas.

O secretário de Estado de Indústria, Comércio e Serviços (SIC) de Goiás, Joel Sant’Anna, destaca o crescimento registrado nos primeiros quatro meses de 2023 e a posição de destaque ocupada pelo estado. Ele ressalta as ações do governo voltadas para as pequenas e microempresas, bem como o Programa Cinturão da Moda, que tem gerado emprego e renda em Goiânia e no interior do estado.

Cenário nacional

O Brasil abriu 180 mil postos formais de trabalho em abril, de acordo com o Caged. Conforme o levantamento, os estados que mais geraram vagas de empregos com carteira assinada no país, em abril deste ano, foram, respectivamente, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Rio Grande do Sul, Bahia e Paraná.