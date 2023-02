Goiás tem alerta de chuvas torrenciais ao longo da semana

O Centro de Informações Metereológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), órgão vinculado à Secretaria Estadual de Meio Ambiente, emitiu alerta para chuvas torrenciais ao longo da semana. Em regiões de Goiânia, na tarde desta segunda-feira, 30, choveu mais de 85mm, o previsto para cinco a sete dias de chuva. Precipitações devem alcançar principalmente região Centro-Sul do Estado, nos próximos dias. Cimehgo trabalha em parceria com Defesa Civil e órgãos da administração pública, de modo a viabilizar respostas mais rápidas possíveis aos estragos causados pelas intempéries.

A previsão é de que haverá chuvas volumosas em todo o Estado, mas em especial na Região Centro-Sul (onde pode chegar a 150 mm). O prognóstico é o de que a precipitação média em Goiânia seja de 70 mm. A Semad reforça que tempestades podem provocar estragos e recomenda à população que, na medida do possível, evite áreas em que o risco de alagamento é maior.

A Semad trabalha com a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e demais orgãos da administração pública viabilizar respostas mais rápidas possíveis aos estragos causados pelas intempéries. A parceria acontece, por exemplo, no âmbito da Operação Tempestade e no contexto do programa Nordeste Solidário, que atende comunidades quilombolas e assentamentos rurais localizados em áreas de alagamento e isoladas pelas chuvas.

“O Cimehgo monitora diariamente todo o tempo e clima de Goiás. Através da nossa moderna Sala de Situação de Monitoramento de Riscos e Desastres Naturais onde é possível emitir alertas para as regiões que podem ser prejudicadas pelas fortes chuvas”, afirma o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), André Amorim.

Histórico

Amorim explica que, nos últimos anos, o verão foi marcado por chuvas fortes e concentradas em curtos períodos de dias. Em 2022, por exemplo, a precipitação foi de 315 mm em janeiro. Neste ano, Goiás já ultrapassou a média prevista para o mês, de 249 mm.