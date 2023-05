Governo confirma viagem de comitiva goiana à China

Em uma reunião realizada com o embaixador chinês no Brasil, Zhu Qingqiao, na terça-feira, 02, foi garantido o interesse do Estado em ampliar as relações junto ao País, que é hoje o maior parceiro comercial do Brasil. O vice-governador de Goiás, Daniel Vilela, relatou ao embaixador Zhu, que o Governo de Goiás tem sido procurado por empresários chineses que têm planos de negócios em terras goianas e buscam parceria institucional com o poder público para viabilizar seus investimentos.

De acordo com Vilela, a reunião realizada há uma semana com a comitiva de executivos representantes da YTO Group Corporation – empresa que figura entre as maiores no mercado global de máquinas agrícolas e de construção – que planeja se instalar em Aparecida de Goiânia. O anúncio de que a cidade de Itumbiara irá sediar a Chint Power, maior empresa de energia do mundo, também foi mencionada.

A visita de representantes do governo e do setor produtivo goiano terá foco em conhecer modelos de negócios em parques tecnológicos e indústrias, além de cooperação em setores como agropecuária, equipamentos agrícolas e tecnologia. A viagem está programada para primeira quinzena de junho. Em busca de acordos e oportunidades de investimentos no setor de infraestrutura, de mobilidade, indústria, agricultura e energia renovável, o governo de Goiás, por meio do vice-governador Daniel Vilela, iniciou as tratativas para formação de uma comitiva que vai visitar a China.

Acompanhado do ex-deputado federal Euler Morais e do assessor especial de Relações Internacionais do Governo de Goiás, Giordano Sárvio, o vice-governador foi recebido na residência do embaixador chinês, em Brasília. A pauta da reunião foi centrada nas tratativas para formação de uma comitiva, encabeçada por Daniel Vilela e composta por executivos de empresas goianas e representantes dos poderes públicos estadual e municipais, para conhecer empreendimentos chineses.

Daniel Vilela relatou ao embaixador Zhu que a comitiva se organiza para embarcar rumo à China ainda na primeira quinzena de junho. A proposta inicial é visitar empresas, parques tecnológicos e indústrias para propor cooperação nas áreas de alimentos, agricultura, farmacoquímico, automação, mobilidade, maquinários, equipamentos agrícolas, saúde e tecnologia.

“Goiás tem sinergia de negócios junto à China e por isso estamos planejando a viagem de uma comitiva goiana ao País, que atualmente é o maior parceiro comercial do Brasil”, explicou Daniel Vilela. “Nosso Estado cresce acima da média nacional, somos também referência na agropecuária brasileira. É em razão disso que queremos intensificar e estabelecer uma relação mais próxima com a China”, completou.

Segundo Daniel Vilela, a visita da comitiva goiana à China tem o foco de atender as demandas dos empresários goianos que mantêm relações comerciais com empresas chinesas e precisam do apoio institucional do Governo de Goiás, assim como mostrar as potencialidades do Estado para viabilizar novos investimentos. “Estamos em busca de soluções tecnológicas e empreendimentos que representem desenvolvimento. Temos na China o parceiro ideal”, afirmou.

Daniel Vilela explicou que a comitiva encabeçada por ele terá a tarefa de preparar a ida de uma missão comandada pelo governador Ronaldo Caiado, no segundo semestre deste ano. “O governador Ronaldo Caiado quer ampliar as condições para que as empresas chinesas possam potencializar os negócios em nosso País. A ida dele será para estabelecer uma relação ainda mais profícua com Goiás.”



Receptividade

A formação de uma comitiva goiana para visitar e buscar acordos comerciais com a China foi bem recebida e incentivada pelo embaixador Zhu Qingqiao. De acordo com ele, esse é um momento oportuno, pois Brasil e China vivem uma nova fase na relação entre os dois países, e recordou a visita de uma comitiva comandada pelo presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, há duas semanas. “Foram negociações amplas e amistosas. Assim, as relações bilaterais entre os países se aprofundaram e aumentou a confiança política”, disse.

O embaixador Zhu explicou que recentemente o Brasil e a China chegaram a muitos consensos, entre eles a cooperação comercial e de investimentos que resultam em uma relação positiva e de prosperidade. “Diante da realidade do novo cenário, os nossos países devem ampliar a cooperação. Goiás é um estado que se antecipou nessas relações, que existem há mais de 30 anos. Nesse momento, seria bom a visita à China. A embaixada está pronta para facilitar a ida dos representantes goianos e ajudar para ser uma visita bem sucedida”, prometeu.

O roteiro organizado para a visita da comitiva goiana ainda está em fase de preparação, mas entre as províncias que serão visitadas estão Hebei, Henan, Zhejiang e Fujian, além da capital Pequim e a cidade de Xangai.



Províncias-Irmãs

Há décadas Goiás mantém relações econômicas e culturais com a China. Desde os anos 90 a província chinesa de Hebei é considerada província-irmã de Goiás, e desde então, muitos acordos comerciais foram concretizados graças a essa relação. A viagem da comitiva goiana também terá o objetivo de marcar o aniversário de 30 anos dessa parceria.

“Há 30 anos, quando meu pai era vice-governador do Estado, ele teve a oportunidade de ir até Hebei assinar o acordo de cooperação. Agora, coincidentemente, estou no cargo de vice e poderei participar do aniversário desse tratado”, comentou Daniel Vilela.

Hebei é uma província rica economicamente, que conta com forte agricultura. Sua população está acima de 74 milhões de habitantes e cerca de 120 milhões de pessoas aptas para o consumo, ampla estrutura de logística que conta com portos e autoestradas, além de situação geográfica privilegiada e grandes centros comerciais, com potencialidades desenvolvidas para grãos, hortifrútis e criação de gado, embora em escala menor que Goiás.

Além de Hebei, a região de Gansu também é uma província-irmã de Goiás. Ela também deve ser visitada pela comitiva goiana, que está prevista para embarcar no próximo mês.