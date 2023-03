Governo de Goiás amplia acesso à água potável na região Noroeste de Goiânia

O governador Ronaldo Caiado entregou, na sexta-feira, 17, a primeira etapa de um conjunto de obras para ampliar o abastecimento de água na região Noroeste de Goiânia. Por meio da Companhia de Saneamento de Goiás (Saneago), o Estado construiu dois reservatórios de grande porte nos bairros Curitiba I e II, com capacidade de 7 milhões de litros. Também foi assinada ordem de serviço para construção de outros quatro reservatórios, um tanque e duas adutoras. O investimento total chega aos R$ 56 milhões.

“A região Noroeste de Goiânia vai ficar muito bem atendida diante de um trabalho que foi feito para tornar realidade a integração dos sistemas Meia Ponte e João Leite”, afirmou Caiado, ressaltando que a água potável nas torneiras garante mais saúde e qualidade de vida aos cidadãos. “Isso aqui é dignidade, saúde e qualidade de vida. É o que nós queremos para todo o estado de Goiás”, reforçou.

Os Centros de Reservação Curitiba I e II foram oficialmente entregues durante solenidade que também contou com a presença do vice-governador de Goiás, Daniel Vilela, e do secretário de Infraestrutura, Pedro Sales. As estruturas, no valor de R$ 5 milhões, estão em pleno funcionamento e as demais obras devem ser entregues até dezembro deste ano. Na próxima etapa, o investimento será de R$ 51 milhões, alcançando uma população de 492 mil moradores beneficiados nas duas fases.

Estão incluídos no pacote quatro reservatórios (Paineiras, Solar Ville II, Recanto e Vila Cristina) e um tanque no bairro Floresta. Juntos, eles terão capacidade de armazenamento de 25 milhões de litros de água, além de 18 quilômetros de adutoras. “São seis reservatórios ao todo, com redes que já existem, para dar reforço e segurança hídrica. E essa água vai chegar também em Goianira e Trindade. É água do Meia Ponte reforçando o abastecimento”, pontuou o presidente da Saneago, Ricardo Soavinski.

A ampliação da rede de água atende a uma determinação da gestão Caiado para que a Saneago acompanhe o crescimento populacional de Goiânia. Hoje 99,5% dos lares da capital são atendidos com água tratada e 92,7% com esgotamento sanitário.

Bairros

Os investimentos do Governo de Goiás beneficiam os seguintes bairros: Bairro da Vitória, Condomínio Fortaleza, Jardim Curitiba, Jardim Liberdade, Parque Tremendão, Chácara Recreio São Joaquim, Conjunto Vera Cruz, Jardim Real, Recanto das Garças, Residencial Buena Vista, Residencial Coimbra Bueno, Residencial Tempo Novo, Maysa, Solar Ville, Tropical Ville, Vila Mutirão, Parque Oeste Industrial, Campinas, Setor dos Funcionários, Gentil Meireles, Urias Magalhães 3 e Vila Cristina.