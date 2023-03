Governo prorroga prazo de seleção de entidades filantrópicas para subsídio parcial de contas de luz, água e alimentação

O Governo de Goiás prorrogou para o dia 6 de abril o prazo de entrega de propostas para participação nos programas de Auxílio Nutricional, Água e Energia, referente ao chamamento público Nº 001/2022. A seleção abrange entidades privadas sem fins lucrativos, hospitais filantrópicos e Santas Casas interessados em ingressar nos três programas, geridos pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds).

Atualmente, os programas beneficiam em torno de 370 entidades no estado. Com o novo chamamento, a expectativa é ultrapassar 470 selecionados, implicando em um repasse anual de R$ 61 milhões. O Auxílio Nutricional transfere recursos às entidades para complementação alimentar. Já os outros dois cobrem o custeio das contas pelo consumo de energia elétrica e água tratada e pela utilização do serviço de coleta de esgoto.

Estão aptas a participar entidades que atendam crianças, adolescentes, pessoas idosas, pessoas com deficiência, dependentes de substâncias psicoativas, doentes crônicos, queimados, indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal, na forma prevista na lei federal nº 8.742/1993 (Lei da Assistência Social, que define a Organização da Sociedade Civil – OSC sem fins lucrativos), bem como hospitais filantrópicos e Santas Casas de Goiás.