Grupo Maskara apresenta espetáculo ‘Quê Onde’, em Mostra Internacional de Teatro, em Aparecida

A IV Mostra de Teatro Cidade Livre – Emergências Latino-americanas, segunda

edição internacional, realiza o espetáculo ‘Quê Onde’. A apresentação acontece

neste sábado, 14 , às 9h, de forma gratuita e presencial no Teatro de Bolso

Cidade Livre.

A obra é do Grupo Máskara – Núcleo Transdisciplinar de Pesquisa em Teatro,

Drama e Performance -, de Goiânia. O espetáculo narra sobre quatro personagens e

uma voz, que participa da dinâmica de cena. O diálogo encanta pelo conceito

próprio de linearidade e riqueza de sentidos visuais, sonoros e imagéticos.

FICHA TÉCNICA

● Texto: Samuel Beckett

● Tradução e adaptação: Mariana Tagliari

● Direção: Robson Corrêa de Camargo

● Elenco: Ronei Vieira, Ilmara Damasceno, Dorivânia Xavier, Edlúcia

Barros e Allan Lourenço

● Preparação Corporal: Kleber Damaso

● Música: Elsa Justel

● Produção: Ronei Vieira

● Figurino e iluminação: Robson Corrêa de Camargo

IV Mostra de Teatro Cidade Livre

Com intuito de fomentar o debate sobre teatro comunitário na América Latina e

as políticas culturais, a IV Mostra de Teatro Cidade Livre é financiada pelo

Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás (FAC-GO). O evento acontece

desde o dia 4 de maio, e encerra no próximo sábado, dia 14. Ao longo dos 11

dias, estão sendo desenvolvidas diversas ações, que incluem formações

artísticas e culturais, debates, apresentações de espetáculos goianos, nacionais e

internacionais.