Hugol se prepara para atendimentos durante feriado de Carnaval

O Hospital de Urgências Governador Otávio Lage (Hugol) prepara o atendimento de alta complexidade em traumas, cardiologia, queimaduras e outras especialidades para um aumento em torno de 25% na demanda de pacientes durante o Carnaval. A unidade da Secretaria de Saúde de Goiás (SES-GO), que fica na região Noroeste de Goiânia, faz essa previsão considerando a movimentação de pessoas em torno do feriado prolongado e das festas, que tem reflexo no aumento dos acidentes de trânsito e das intercorrências em pacientes críticos.

Segundo Izabel Aparecida Ferreira da Silva, supervisora do Pronto Socorro, os principais atendimentos no Hugol, além das vítimas de acidentes de trânsito, principalmente devido ao uso abusivo de álcool, incluem também agressão física causada por arma branca e arma de fogo. “Além disso, há muitos registros de afogamentos, principalmente de crianças”, afirma a supervisora. Outros casos recorrentes são o traumatismo raquimedular, decorrente de mergulhos em águas rasas, lesões em tornozelos e joelhos por conta de acidentes em trilhas e outros esportes e ainda traumas de face.

Para o médico e gerente de Governança Clínica do Hugol, Fabrício Cardoso Leão, pelo perfil de assistência, o hospital tem toda capacidade de atender os pacientes politraumatizados. As equipes estão preparadas e devidamente treinadas para atender as ocorrências. “Possuímos um plano de capacidade plena e fazemos treinamentos constantes para atender todas as demandas que nos chegam. As equipes do Hugol são reforçadas para períodos como o do Carnaval”, reitera.

Possíveis picos de sobrecarga na unidade se devem a outro fator: a quantidade de pessoas com quadros leves ou moderados, em geral crônicos, que chegam ao hospital. Nesses casos, a recomendação é para que os pacientes procurem o primeiro atendimento em unidades básicas de saúde como Cais ou Upas. Ao passar pela classificação de risco no Hugol, os casos menos graves terão que esperar mais pelo atendimento.

“Não recusamos esse paciente, porém é necessário frisar que ele terá uma espera maior, até ser avaliado, fazer os exames, esperar o resultado e ser liberado para alta ou regulado”, explica Fabrício Leão.

Banco de Sangue

O aumento no volume de atendimentos durante feriados prolongados resulta em maior demanda por bolsas de sangue. Por isso, o Hugol mantém o banco de sangue da unidade aberto para receber doações de segunda à sexta-feira, das 7h às 18h30, e aos sábados, das 7h às 12h. Durante o feriado prolongado de Carnaval, o banco funcionará normalmente no sábado, 18, e na segunda-feira, 20, e estará fechado apenas na terça-feira, 21.