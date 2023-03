Instituto Trata Brasil avalia avanço de saneamento básico em Aparecida de Goiânia

Aparecida de Goiânia evoluiu no serviço de saneamento básico nos últimos anos. O município deixou a 77ª colocação, em 2017, para ocupar a 52ª, em 2022. Segundo levantamento, Aparecida está entre as maiores cidades brasileiras que deixaram as piores posições do ranking de saneamento na última década. Entre 0 a 10, Aparecida está com nota 7,22.

Os dados são da 15ª edição do Ranking do Saneamento, divulgado pelo Instituto Trata Brasil e GO Associados nesta segunda-feira, 20, e considera os 100 maiores municípios do país, tendo em vista a estimativa populacional de 2020 do IBGE.

Com significativas melhoras, Aparecida tem 79,19% das residências com água potável e 58,69% do esgoto tratado, alcançando notas 8,0 e 6,5, respectivamente. Em 2008, apenas 18% da população era beneficiada. O ranking revela também que Aparecida é um dos 20 municípios que mais investiram, em termo de suas arrecadações, em saneamento básico.

O estudo comprova que a Prefeitura de Aparecida acertou quando, meados da última década, autorizou a Saneago subdelegar a exploração do serviço de saneamento de esgoto para BRK Ambiental e manter com a estatal goiana somente o serviço de água.

Mais investimentos

No último 14 março, o prefeito de Aparecida de Goiânia, Vilmar Mariano, assinou anuência do município ao contrato da Caixa Econômica Federal e BRK Ambiental, no valor de de R$ 528 milhões, para financiamento das obras de esgotamento sanitário em 120 bairros. O recurso é oriundo do Programa Saneamento para Todos por meio do Ministério das Cidades. O valor representa a segunda etapa do projeto de universalização do serviço.

“Nosso objetivo é que todos os bairros habitados da cidade tenham cobertura do saneamento básico. É um benefício importante que contribui significativamente para a qualidade de vida das pessoas”, afirma Vilmar Mariano.