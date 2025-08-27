Juiz dá 72 horas para Câmara explicar fundamentos de CEI da Limpa Gyn

O juiz André Reis Lacerda, da 3ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Goiânia, determinou que o presidente da Câmara Municipal, Romário Policarpo, se manifeste no prazo de 72 horas sobre os fundamentos que justificaram a instauração da Comissão Especial de Inquérito (CEI) destinada a investigar a execução do contrato da limpeza urbana na capital, a CEI da Limpa Gyn. A decisão foi proferida em mandado de segurança impetrado pelo advogado Matheus Costa, do vereador Novandir Rodrigues, que questiona a legalidade da abertura da investigação legislativa.

O pedido apresentado pela defesa sustenta que a justificativa para a criação da CEI é genérica e carece de delimitação objetiva, ou seja, não indica fato certo, temporalmente definido e suficientemente delimitado, requisito indispensável para a abertura de comissões parlamentares de inquérito. Para o advogado Matheus Costa, a decisão representa um avanço, já que o magistrado não rejeitou de plano o pedido de reconsideração, mas abriu espaço para que a Câmara esclareça os pontos controvertidos.

Na decisão, o juiz ressaltou que a medida visa assegurar maior segurança jurídica ao processo e garantir o contraditório. Ele destacou que a manifestação da Câmara deve apresentar de forma objetiva e fundamentada qual seria o fato determinado que sustenta a investigação, além de indicar acontecimentos certos e temporalmente definidos. Só após essa resposta ou a ausência dela é que o magistrado voltará a analisar o pedido de suspensão da CEI.

Com isso, o andamento do processo fica em aberto. Após o prazo dado ao Legislativo, o juiz decidirá se mantém sua posição anterior, que havia indeferido liminar para suspender a comissão, ou se reconsidera e suspende a investigação. “É um sinal positivo porque o juiz reconheceu a necessidade de esclarecimentos e deixou aberta a possibilidade de rever a decisão inicial”, explicou Matheus Costa.

O vereador Sargento Novandir (MDB) já havia anunciado que recorreria à Justiça para contestar a criação da comissão na Câmara de Goiânia. O parlamentar, que já havia classificado o colegiado como “CEI da Barganha”, afirma que a iniciativa corre o risco de se transformar em mais uma investigação sem resultados práticos para a cidade.

Hoje de manhã, vereadores anunciaram em sessão plenária da Câmara Municipal de Goiânia desta quarta-feira (27) a formação de quatro blocos partidários que irão compor a Comissão Especial de Inquérito (CEI) da Limpa Gyn, criada para investigar questões relacionadas à gestão da limpeza urbana da capital. Os blocos anunciados são compostos, majoritariamente, por parlamentares governistas.

Articuladores da comissão trabalham nos bastidores para a criação de novos blocos com a estratégia de assegurar o maior número de participantes da CEI. O prazo para apresentação é até esta quinta-feira (28) e os nomes devem ser informados na reta final.

Ministério Público aciona Rogério Cruz e ex-secretários por improbidade administrativa