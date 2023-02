Lucas Vergílio é o novo titular da Secretaria de Governo

O governador Ronaldo Caiado nomeou Lucas Vergílio como titular da Secretaria de Governo do Estado de Goiás (Segov), pasta que, após a sanção da reforma administrativa, passará a ser denominada Secretaria de Relações Institucionais (Serint). A designação para o cargo foi publicada no suplemento do Diário Oficial de terça-feira, 14, quando também foi formalizada a saída de Ernesto Roller.

Lucas Vergílio tem 36 anos de idade e é formado em administração de empresas. Foi deputado federal por Goiás com dois mandatos, entre 2015 e 2023. Na Câmara dos Deputados, já foi o representante mais jovem de Goiás e ocupou a presidência da Comissão de Desenvolvimento Econômico, entre outras.

A pasta que Lucas Vergílio passa a comandar atua na ação política e administrativa, com finalidade de estimular o bom relacionamento com outros estados, Poderes, instituições e com a sociedade civil. O órgão também é responsável por acompanhar ações do Estado nos municípios, bem como alinhar pagamentos da Advocacia Dativa.