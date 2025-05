Mabel apresenta projetos ao Ministério das Cidades

O prefeito Sandro Mabel apresentou ao ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, em audiência nesta segunda-feira (26/5), em Brasília, mais de 50 projetos de obras estruturais para Goiânia, em um volume de recursos superior a R$ 2 bilhões. A proposta enviada ao Ministério das Cidades inclui, entre outros investimentos, melhoria da drenagem urbana, canalização do Córrego Botafogo, habitação e pavimentação de bairros.

Ao final do encontro, o prefeito disse que estava otimista com a possibilidade de liberação de recursos do governo federal para a execução das obras. “O ministro se mostrou surpreso com a quantidade de projetos que apresentamos e com o valor dos recursos necessários, mais de 50 obras que precisam de algum tipo de financiamento”, disse Mabel, apostando na liberação do dinheiro, mesmo diante da alegação de limitação de recursos da União no momento.

“Viemos também falar ao ministro sobre nosso projeto de habitação, pois queremos construir 15 mil casas na nossa gestão. Já entregamos mais de 1,5 mil unidades. Na área de infraestrutura, que está entre os nossos pedidos, as obras são para fazer Goiânia andar cada vez melhor e ter menos problemas, por exemplo, com enchentes”, afirmou.

Ao ministro Jader Filho, o prefeito destacou que as obras relacionadas no pedido são necessárias para dar mais impulso ao desenvolvimento da cidade. “Desde os primeiros meses da nossa gestão, já estamos trabalhando nesse sentido. Mesmo com as dificuldades financeiras que Goiânia tem enfrentado, estamos economizando e, se Deus quiser, vamos sair dessa situação em breve. Obras sem projetos não viram nada, e estamos trabalhando para buscar melhorias para a cidade e dar mais qualidade de vida para a nossa população”, pontuou Mabel.

Acompanham Mabel na agenda em Brasília os secretários Francisco Lacerda (Seinfra), Vanderlei Toledo Júnior (Articulação Institucional e Captação) e Juliano Santana (Habitação e Regularização Fundiária).

Conjuntos habitacionais

A Prefeitura de Goiânia já identificou 47 áreas para implantação dos conjuntos habitacionais e conseguiu recuperar um projeto de 480 unidades iniciado em 2022, que enfrentava entraves administrativos e corria o risco de ser cancelado. Com essa ação, foram preservados R\$ 80 milhões em recursos para a construção de moradias a custo zero. O plano prevê parcerias com os governos federal e estadual e com a iniciativa privada para reduzir o déficit habitacional da capital, que hoje soma 55 mil famílias cadastradas.

Em 2023, Goiânia aderiu ao Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), programa do governo federal voltado à construção de moradias para famílias de baixa renda. O programa prevê isenção total das parcelas para beneficiários de programas sociais, como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Para aqueles sem benefícios sociais, será cobrada uma taxa correspondente a 10% da renda declarada.

O secretário de Habitação e Regularização Fundiária, Juliano Santana, destaca que o projeto representa um avanço significativo em relação às iniciativas habitacionais anteriores. “Nos últimos seis anos, o Estado de Goiás entregou cerca de seis mil unidades. Nossa meta é entregar mais do que o dobro desse número em apenas quatro anos”, afirma.

