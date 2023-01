Mais de 30 indústrias aderem ao Programa Desenvolve Goiás

Ao todo, 31 indústrias instaladas nos distritos agroindustriais do estado aderiram ao Programa Desenvolve Goiás até esta quarta-feira (18/01). A ação do Governo de Goiás, por meio da Companha de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego), busca promover a regularização de imóveis e reduzir a inadimplência. Já o prazo para aderir à segunda etapa do programa encerra no dia 22 de fevereiro.

Os empreendimentos interessados em participar têm a oportunidade de receber descontos de até 99% em multas e juros para quitação à vista de débitos referente ao fornecimento de água e esgoto ou possibilidade de parcelamento destes em até oito vezes. Além disso, com a adesão é possível regularizar a situação dos terrenos com baixa taxa de ocupação; fazer alienação entre particulares sem anuência; retomada da produção e devolução de área.

Até o momento foram apresentadas 70 solicitações para participação no Programa Desenvolve Goiás, sendo que 31 empresas concluíram as adesões. Os acordos fechados resultaram em recursos na ordem de R$ 6,4 milhões, que serão utilizados na modernização e em melhorias na infraestrutura dos 27 distritos agroindustriais de Goiás, localizados em 23 municípios.

O presidente da Codego, Manoel Castro, reforça que a medida é benéfica para ambas as partes. “Temos como missão contribuir com o crescimento sustentável de Goiás. E com o programa, trazemos condições amigáveis para que os empresários consigam se desenvolver, gerando retorno para o estado em termos de empregos, investimentos, retomada da produção e receita, contribuindo com o aquecimento da economia goiana.”

Quem pode participar