Massa de ar frio traz nuvem de poeira e derruba temperaturas

O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo) emitiu alerta para redução nas temperaturas mínimas de 2 a 5 graus a partir desta quinta-feira, especialmente na região Centro-Sul de Goiás, devido ao avanço do ar frio de origem polar. A mínima hoje pode chegar a 9 graus em Chapadão do Céu, a 10 graus em Lagoa Santa e a 11 graus em Jataí, todos na Região Sudoeste.

A quinta-feira será de sol com variação de nebulosidade. O avanço de uma frente fria pela Região Sudeste do Brasil poderá influenciar Goiás com aumento de nebulosidade, favorecendo a formação de áreas de instabilidade que poderão provocar chuvas irregulares em áreas isoladas. O destaque da quinta-feira é para o avanço do ar frio de origem polar, que vem atrás da frente fria e vai provocar a redução das temperaturas.

Para Goiânia a previsão do Cimehgo é de predomínio de sol, com pequena possibilidade de chuvas em áreas isoladas. A temperatura máxima poderá chegar a 30 graus e a umidade relativa do ar deve variar entre 40% e 85%. O sol nascerá às 6h37 e vai se pôr às 17h50.

No final da tarde de ontem, moradores de diferentes regiões da capital registraram uma névoa fina e amarelada que cobriu o céu por algumas horas. O fenômeno, que também trouxe uma leve sensação de frescor, foi causado pela suspensão de partículas de poeira no ar, algo comum em períodos secos e com ventos mais constantes.

