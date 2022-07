Massas, vinhos e queijos: aprenda 4 harmonizações para aproveitar o inverno

Para os dias frios de inverno, nada melhor que uma saborosa massa para aquecer. Ainda mais se for acompanhada por queijos e um bom vinho. Mas, apesar de serem uma ótima pedida, muito ainda se discute sobre a fama de ‘vilã’ que as massas recebem.

Renata Guirau, nutricionista do Oba Hortifruti, desmistifica o assunto, ressaltando que nenhum alimento faz bem ou mal para a saúde de forma isolada. “As massas, se consumidas como parte de uma alimentação rica e variada, podem perfeitamente estar presentes no cardápio. O problema só ocorre quando o consumo acontece de forma exagerada, tanto em quantidade, quanto em frequência.” afirma.

A especialista conta que a ingestão média indicada para os carboidratos varia de pessoa para pessoa e também depende de uma proporção em relação aos outros alimentos, fonte de carboidratos, consumidos ao longo do dia.

Agora, que tal apostar em saborosas combinações para um jantar diferente com a família ou amigos?

As harmonizações com queijos e vinhos destacam-se nos dias mais frios. E não é para menos: enquanto os vinhos dão um toque ainda mais especial ao paladar no momento da refeição, os queijos são excelentes para acompanhar as massas ou como ingrediente em molhos.

Para te auxiliar nas melhores escolhas, Renata separou quatro harmonizações tradicionais, que agradam os mais diferentes gostos:

● Para as massas com molho de tomate, vinhos tintos de médio corpo, com aromas frutados combinam muito bem;

● Já para as massas com molho de carne, a indicação são opções mais concentradas de vinho tinto;

● No caso de molhos brancos, a melhor combinação é a delicadeza dos vinhos brancos;

● Se o molho for pesto, uma sugestão é apostar em vinhos brancos de maior acidez.

Para intolerantes à lactose, vegetarianos e veganos, a especialista destaca que os queijos vegetais, embora tenham uma composição nutricional diferente dos queijos tradicionais, são uma ótima opção de substituição.

Colecione momentos repletos de sabor com três deliciosas receitas e harmonizações indicadas por Renata Guirau. Garanta seus produtos no Oba Hortifruti e aproveite para participar da Campanha de Selos de Desconto, que oferece opções de troca com itens profissionais e sustentáveis!

Lasanha de berinjela à bolonhesa

Ingredientes:

3 berinjelas fatiadas

500ml de passata de tomate

500g de carne moída

1 cebola médica picada

1 dente de alho picado

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta do reino a gosto

1 xícara de chá de queijo muçarela ralado

½ xícara de chá de queijo parmesão ralado

Modo de preparo:

Aqueça o azeite e refogue o alho e a cebola. Acrescente a carne moída e refogue bem. Adicione a passata de tomate e acerte o sal e a pimenta. Em uma frigideira, sele cada fatia da berinjela. Separe um refratário e faça camadas, colocando primeiro uma camada de berinjela, uma parte da muçarela ralada e em seguida uma camada do molho com carne. Repita o processo, formando de 3 a 4 camadas. Finalize com o queijo parmesão e leve ao forno até que as berinjelas estejam macias e o queijo parmesão gratinado.

Harmonização:

Sirva acompanhada de um bom vinho tinto.