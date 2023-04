Moradias do Minha Casa, Minha Vida com energia solar

Quando senador de 2012 a 2018 em substituição a Demóstenes Torres, que foi cassado, Wilder Morais, que agora é novamente senador pelo PL, apresentou um projeto para que o Ministério das Cidades de então instalasse placas fotovoltaicas nas moradias do Programa Minha Casa, Minha Vida. Isso com o propósito de beneficiar a população de baixa por meio de geração de energia renovável por meio da luz do sol e de baixo impacto ambiental. Wilder, que volta aos bastidores de Brasília, tem divulgado em suas redes sociais ser um defensor da causa do setor do agronegócio, precisa desengavetar a PEC (Proposta de Emenda Constitucional) voltada à geração de energia limpa de modo a atender todos os segmentos sociais. E agora que o presidente Lula, por meio da Medida Provisória Nº 1.162, trouxe de volta O Minha Casa, Minha Vida — o maior programa de habitação do país nas últimas décadas — o parlamentar goiano precisa se engajar novamente com o assunto. Ele precisa esquecer que o capitão não está mais à frente do comando do país e que sua eleição se viabilizou para que ele seja um defensor ardoroso de Goiás e do Brasil no Senado. No meio dos 799.022 votos obtidos por ele na eleição de 2023 (2.635 a mais que o quantidade obtida em 2018, quando não teve êxito), há eleitores de variadas nuances políticas. O Wilder, o senador dos livros e da educação, precisa voltar: “As escolas têm de ser uma espécie de templo, algo sagrado, pois é nelas que o estudante vai buscar sua formação como profissional e cidadão”.

Cannabis

O projeto de lei do deputado estadual Lincoln Tejota (UB) que institui a política estadual de fornecimento gratuito de medicamentos à base de substâncias da planta cannabis (nome científico da maconha) nas unidades de saúde pública estaduais e privadas conveniadas ao SUS tem a ver com o que consta artigo 196 da Constituição federal: “A saúde é direito de todos e dever do Estado”. O projeto já teve duas aprovações: nas sessões desta terça-feira, 4, e quarta-feira, 5.

Doenças

Os medicamentos fitoterápicos e fitofármacos prescritos à base da planta cannabis auxiliam no tratamento de doenças como o câncer, no controle de crises em pessoas com espectro autista, tratamento da esclerose múltipla, fibromialgia, Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), glaucoma, AIDS, epilepsia e dores crônicas e neuropáticas em geral. O uso medicinal da planta tem sua primeira citação em 2.700 a.C. num manual médico chinês.

Garimpagem

A garimpagem de ouro na histórica cidade Pilar de Goiás, que recebeu até a visita da princesa Isabel, agora só é realizada por uma empresa, só esta bamburra. O PT do município, presidido por Adelso Victor Araújo, realizou recentemente um ato de garimpagem em busca de novos filiados. No card divulgado pelo presidente, constava a presença do deputado federal petista Rubens Otoni, só que ele não deu as caras.

Especulação

Constantemente o nome da advogada e empresária Ana Paula Rezende, filha do ex-prefeito e ex-governador Iris Rezende e da ex-deputada federal Iris Araújo (ambos já falecidos) é citado como candidata a prefeita de Goiânia, e ela sempre negando. Só o crivo das urnas pode provar se a filha vai mesmo herdar a herança política dos pais, principalmente do pai.

Russos

Essas especulações sobre Ana Paula lembram, de certo modo, o episódio da conversa de Garrincha com o técnico Vicente Feola na Copa Mundial de 1958 sobre um jogo dos brasileiros com os russos. O técnico recomendou várias jogadas a Garrincha, que, ironicamente, respondeu: “Seu Feola, o senhor já combinou com os russos?”. Os divulgadores do nome da filha do casal Iris precisam também combinar com ela o enfrentamento do pleito em 2024, que já tem bastante interessados em disputá-lo, mas com alguns ainda atrás da moita.

Tramela

Palavra falada não tem rascunho. O presidente Lula recentemente tropeçou numa palavra de baixo calão e foi alvejado por muitas críticas. Porém lá atrás, em 2018 especificamente, o ex-presidente Bolsonaro, num evento no Estado do Acre, pegou um tripé, usou-o como se fosse uma metralhadora e ainda disse: “Vamos fuzilar essa petralhada do Acre, hein”. É isso que dá a ausência de tramela na língua.

Meia Ponte

Descarte irregular de lixo e esgoto em cursos hídricos é um problema antigo em Goiânia. O Rio Meia Ponte é uma das vítimas. Isso gerou uma ação envolvendo a Câmara Municipal de Goiânia, a Universidade Federal de Goiás, órgãos estaduais e municipais e entidades da sociedade civil: uma expedição realizada em 22 de março no rio no trecho de Goiânia e Região Metropolitana. Ela visa à realização de um diagnóstico dos impactos da ocupação e das atividades humanas sobre o rio. Depois deve acontecer o principal: as ações saneadoras dos problemas identificados.

Civilidade

Aprovado em primeiro turno, o projeto do presidente da Câmara Municipal, Romário Policarpo, que institui em Goiânia a criação do Programa Municipal de Ações Contingenciais para o Período Chuvoso, é algo louvável. O poder público tem a obrigação de auxiliar a população afetada e minimizar danos decorrentes de inundações e deslizamentos. Só que a população também tem o dever de ser agente nas ações, como ter em seu imóvel um espaço de terra para absorver a água da chuva, não estrangular com cimento o tronco das árvores nas calçadas (fato que impede a infiltração de água na terra e matar a sede da planta), não jogar lixo nas ruas para evitar entupimento de bueiros.

Multa

Em Anápolis, o Procon não está dando mole para as agências bancárias que descumprem as leis pertinentes às agências. O volume de reclamações dos usuários, relacionadas a tempo de espera em filas, falta de acessibilidade e inexistência de assentos prioritários, é grande. O órgão chegou a aplicar multa de até R$ 250 mil em alguns bancos, os quais têm o dever de respeitar os direitos dos usuários.

Abandono?

Automóveis velhos e detonados são comuns ser encontrados nas ruas do Centro, estacionados por um longo tempo num mesmo lugar. Há um carro na rua 20 que está fugindo à regra dos comuns: uma Range Rover. Há muitos dias está estacionada sob um oitizeiro, toda empoeirada e o teto e o capô cheio de folhas secas. Moradores estão intrigados com o carrão caro deixado na via.

Entrelinhas

Há coisas que as palavras falam pela metade, a outra fica dita nas entrelinhas. Escalado para estreitar os laços da Prefeitura de Goiânia com a Câmara Municipal e a Alego, o secretário de Governo, Jovair Arantes, tem dito coisas sem nomear os bois relacionados à rusga entre o Legislativo e o Executivo: “Em Goiânia há prefeitos demais…” (8/2/23), “Existem coisas que eles querem e nós não podemos dar. Tem coisas que oferecemos e eles não querem aceitar… (10/3), “Eu tenho dito a todos os colegas que a única cadeira segura na prefeitura é a do prefeito…” (28/3).

Cães

Onde tempos atrás se matava, em câmara de gás, os cães capturados nas ruas e não buscados pelos donos em 48 horas, foi construído pela Amma um hospital municipal para atendimento de pets de pessoas de baixa renda. A Unidade de Pronto Atendimento Veterinário (UPAVet) foi inaugurada no dia 31 de março pelo prefeito Rogério Cruz. Na cerimônia, havia muitos secretários e vereadores.