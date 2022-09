Museu Frei Confaloni, na antiga Estação Ferroviária, sedia exposição “Sábado da Copa na Estação”

A Secretaria Municipal de Cultura (Secult), em parceria com a Coca-Cola e o Canal Vestiário, promove, neste sábado, 24, das 08h às 13h, a ação “Sábado da Copa na Estação”. O evento será realizado no Museu Frei Confaloni, localizado na Antiga Estação Ferroviária.

A programação prevê exposição de camisetas antigas da Seleção Brasileira, álbuns de figurinhas de Copas passadas, distribuição de brindes, lounge para fotos e troca de figurinhas.

“É uma parceria para a realização deste evento, para que adultos e crianças venham se divertir, tirar fotos, aprender sobre o futebol, que é um esporte tão cultural no nosso país”, afirma o secretário municipal de Cultura, Zander Fábio.

O evento, de acordo com o titular da Secult, contará com a presença de vários colecionadores de artigos relacionados à Copa do Mundo, como camisetas e figurinhas antigas, e outros itens. “Será um espaço e um momento bacana para socialização, encontros, troca de figurinhas do álbum da Copa deste ano, e fotos. A diversão está garantida!”, pontua Zander Fábio.

Museu Frei Confaloni

Interessados em participar da ação “Sábado da Copa na Estação” podem aproveitar para prestigiar e conhecer a exposição “Saudações”, do artista Tai Hsuan-Na, no Museu Frei Confaloni, além de visitar o novo painel do artista Danilo Butas, na área externa da antiga Estação Ferroviária.

O Museu Frei Confaloni é um dos polos da Secult, e um dos espaços mais novos de Goiânia, para eventos culturais. Foi reinaugurado pelo então prefeito Iris Rezende, após passar por reforma e restauração. Parte da estrutura antiga foi mantida e, por isso, o edifício é reconhecido pelo Iphan como Patrimônio Histórico-Cultural Nacional, e é um dos cartões-postais da capital.