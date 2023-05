Na Expo Favela, Daniel Vilela ressalta políticas públicas de moradia e educação do governo estadual

O vice-governador do Estado, Daniel Vilela participou, nesta sexta-feira (19/05), de uma roda de conversas na Expo Favela Innovation, no Centro de Cultura e Convenções de Goiânia. A feira reúne expositores, empreendedores e startups de comunidades. Durante o painel sobre moradia, Vilela elencou programas sociais desenvolvidos pelo governo estadual para a área como o Aluguel Social e Pra Ter Onde Morar, executados pela Agência Goiana de Habitação (Agehab). Ele também apresentou as iniciativas implementadas na educação pública estadual como fundamentais para a melhoria da condição social.



“Os programas habitacionais do Governo de Goiás amparam milhares de famílias em vulnerabilidade social e são ferramentas estratégicas para que as famílias saiam da condição de pobreza”, afirmou o vice-governador ao citar o programa Aluguel Social que visa combater a falta de moradias de maneira emergencial, repassando R$ 350 aos beneficiários por até 18 meses – sendo possível prorrogar o benefício por igual período.



Daniel também relatou que pequenos municípios não conseguem ter projetos habitacionais de peso porque empresas construtoras, ao firmarem parcerias, optam pelas cidades maiores em busca de um melhor retorno financeiro. “Enfrentamos isso e por iniciativa desta gestão, 180 dos 246 municípios goianos estão hoje em obras e, em breve, vamos entregar moradias dignas em cada um deles”, ressaltou.



O vice-governador participou do painel ao lado da deputada federal Silvye Alves e do presidente da Câmara de Goiânia, Romário Policarpo. Ao falar sobre educação, Vilela relembrou investimentos em infraestrutura dos colégios, valorização dos professores, instituição do Bolsa Estudo para alunos do Ensino Médio, repasse de material escolar, entre outras iniciativas que fizeram de Goiás “referência para o país”.



“Tudo isso tem um forte impacto nas famílias de baixa renda. Até porque a educação é o principal caminho para que crianças e jovens tenham um futuro melhor”, completou o vice-governador. Segundo ele, o governo estadual deve fechar, em breve, parcerias com grandes fundações para capacitar e qualificar mão de obra em Goiás para áreas que têm demandado cada vez mais profissionais, como a Tecnologia da Informação.



Exposição

A Expo Favela é uma feira de negócios, cujos expositores são empreendedores e startups de bairros periféricos. O objetivo é dar visibilidade às iniciativas e fomentar negócios. O evento segue até este sábado (20/05) com palestras, workshops, apresentações culturais, exposições, shows, filmes e desfiles.