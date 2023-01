“Não existe meia democracia”, afirma Caiado em reunião com cúpula Segurança Pública

O governador Ronaldo Caiado (UB) afirmou, na manhã desta segunda-feira, 09, durante reunião da cúpula das forças de segurança do Estado, para estabelecer medidas contra os atos antidemocráticos praticados por bolsonaristas radicais na tarde de ontem, 08, em Brasília. Caiado interrompeu licença médica e retornou a Goiânia, para se reunir presencialmente com o secretário de Segurança Pública, Renato Brum; o comandante da Polícia Militar, coronel André Henrique Avelar, e o delegado geral da Polícia Civil, Alexandre Lourenço, na sede da Secretaria de Segurança Pública do Estado.

Na ocasião, o governador também reforçou que o policiamento segue reforçado na região do Entorno do DF, sendo esta uma das ações do governo goiano contra atos antidemocráticos registrados em Brasília no último domingo (08/01). O chefe do Executivo estadual interrompeu licença médica e retornou a Goiânia para tratar pessoalmente do assunto, iniciando a agenda do dia em reunião com o secretário de Segurança Pública Renato Brum, e com os chefes da Polícia Militar, coronel André Henrique Avelar, e da Polícia Civil, delegado Alexandre Lourenço.

“Recebi um telefonema do ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e consultei meu secretário e os comandantes das forças de segurança. O Batalhão de Choque da região do Entorno do Distrito Federal está de prontidão. A continuidade das mobilizações para a capital federal dependerá das medidas a serem tomadas”, afirmou Caiado, que colocou tropas à disposição para o envio à Brasília, caso haja sinalização nesse sentido pelo governo federal.

Também estiveram presentes na reunião, na sede da Secretaria de Estado de Segurança Pública, o vice-governador de Goiás, Daniel Vilela; o diretor-geral de Administração Penitenciária (DGAP), Josimar Pires Nicolau do Nascimento, e o chefe do Estado-Maior Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), coronel Pablo Frazão, entre outras autoridades.

Na oportunidade, Caiado reforçou posicionamento contrário aos atos de vandalismo e violência registrados nas sedes dos Três Poderes, na capital federal. “Seguimos atentos a quaisquer distúrbios que possam acontecer. Não podemos, de maneira alguma, admitir que resultado de eleição possa dar margem a esse tipo de atitude que vimos. As ações de Goiás vêm em conformidade com aquilo que sempre zelei e sempre fiz compromisso: manter as regras democráticas”, afirmou.

Questionado sobre medidas para desmobilização de acampamentos montados por radicais no estado, o governador reforçou que “toda área que for de responsabilidade do Governo de Goiás será esvaziada”. O governo também realiza articulação, junto ao Exército Brasileiro, para que o mesmo seja feito nas áreas de quartéis, como no Jardim Guanabara, em Goiânia.